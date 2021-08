Slovenky otočili zápas. Majú tri body a udržali sa v hre o postup

Romana Krišková, smečiarka SR: "Sme veľmi šťastné. Odovzdali sme zo seba všetko, stále sme bojovali a to aj za nepriaznivého stavu. Vyhraný set s Talianskom nám dodal sebavedomie. Verím, že pozajtra budeme pokračovať v tom, čom sme predviedli dnes."

Marco Fenoglio, tréner SR: "Potrebovali sme tento zápas zvládnuť. Bolo to veľmi ťažké, ale som rád, že sme to zvládli. Nechceli sme si pripustiť, že sa pre nás turnaj skončí. Teraz máme deň voľna, chceme sa dobre pripraviť na Bielorusky."

Nikola Radosová, smečiarka SR: "Po prvom sete išlo hlavne o to, aby sme eliminovali chyby. Dokázali sme to a hralo sa nám potom lepšie. Robili sme menej chýb, začali nám fungovať veci."

Barbora Koseková, nahrávačka SR: "Vďakabohu, že sme vyhrali, bolo to kľúčové. Nebol to asi najkrajší volejbal, ale sme radi za výsledok. Bojujeme a o tom som radšej, že sme to dokázali."

Jaroslava Pencová, smečiarka SR: "Začali sme zle, cítime, že nehráme ideálne. Hrali sme pod väčším tlakom ako proti Taliankam. To sa ukázalo v prvom sete. V druhom sme boli koncentrované, nedopustili sme drámu. Vo štvrtom sete sme robili chyby, boli sme nervózne, ale zvládli sme to."