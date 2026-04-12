Nové Mesto nad Váhom zvládlo zlatý set. Darilo sa aj hráčkam Trnavy

Volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom v nedeľu rozhodli o svojom konečnom 5. mieste v rámci Niké extraligy.
V odvete súboja o umiestnenie proti VK Pirane Brusno prehrali 1:3 a keďže v prvom zápase triumfovali 3:0, rozhodnúť musel zlatý set. Ten domáce hráčky zvládli pomerom 15:10.
Siedme miesto si vybojovali hráčky Trnavy, ktoré doma zdolali Pezinok 3:0 a nadviazali na výhru 3:1 z minulého víkendu.
Niké extraliga žien - play off:
O 5. miesto - odveta
VK Nové Mesto nad Váhom - VK Pirane Brusno 1:3 (-23, 17, -13, -20), zlatý set: 15:10
119 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Bartošovič
/prvý zápas: 3:0, konečné 5. miesto obsadilo Nové Mesto nad Váhom/
o 7. miesto - odveta
HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok 3:0 (14, 10, 22)
69 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gála, 234 divákov.
/prvý zápas: 3:1, konečné 7. miesto obsadila Trnava/