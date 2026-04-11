Slovan a Komárno vyhrali úvodné semifinálové zápasy. Oba tímy nestratili ani jeden set

Hráči VK Slovan Bratislava. (Autor: VK Slovan Bratislava)
TASR|11. apr 2026 o 22:47
Druhé stretnutia sú na programe v stredu 15. apríla.

Volejbalisti tímov RIEKER UJS Komárno a VK Slovan Bratislava vstúpili úspešne do semifinálovej série Niké extraligy.

Komárňanci si v sobotu poradili so Sláviou SPU Nitra 3:0 na sety a rovnakým pomerom zvládli svoj duel aj „belasí“ so Spartakom Myjava. Druhé stretnutia sú na programe v stredu 15. apríla. 

Niké extraliga - play-off

1. zápasy semifinále

RIEKER UJS Komárno - VK Slávia SPU Nitra 3:0 (16, 16, 20)

66 minút, rozhodovali: Mokrý a Malík, 250 divákov.

/stav série: 1:0/

VK Slovan Bratislava - TJ Spartak Myjava 3:0 (24, 13, 21)

79 minút, rozhodovali: Toman a Dovičovič, 540 divákov.

/stav série: 1:0/

O 5. miesto

ŠVK Tatran Slovenská Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Slávia Svidník 3:0 (22, 15, 18)

71 minút, rozhodovali: Kohút a Niklová, 200 divákov.

/stav série: 1:0/

