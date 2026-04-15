Slováci štartujú prípravu s novým trénerom: Čaká nás veľa komunikácie, tréningov a tvrdej práce

Slovenská mužská volejbalová reprezentácie odštartuje prípravu na reprezentačnú sezónu úvodným blokom 15. mája v Púchove.
Pod taktovkou hlavného trénera Michala Masného sa jeho zverenci budú pripravovať najmä na júnové turnaje v rámci Európskej ligy. Okrem toho si v príprave zmerajú sily s Českom.
Jedna vynútená zmena
Realizačný tím musel napokon vykonať jednu zmenu v nominácii.
„Čo sa týka zloženia tímu, musel som pristúpiť len k jednej zmene. Pre zranenie kolena som nemohol počítať s Marekom Mečiarom, a preto ho v nominácii nahradil Branislav Skasko.
Marek síce aktuálne dohráva sezónu v Nitre, no podľa vyšetrení mu po jej skončení hrozí operácia. Nemohol som riskovať a čakať, v akom stave jeho zranenie bude. Sme však v pravidelnom kontakte a jeho situáciu naďalej konzultujeme. Zaradil som ho medzi náhradníkov a jeho ďalšia účasť v tíme zostáva otvorená.
Branislav Skasko sa po zranení vrátil k volejbalu, keď nastupuje v drese Svidníka, a keďže ide o talentovaného hráča s potenciálom aj kvalitou, rozhodol som sa dať mu príležitosť,“ vyjadril sa tréner Slovenska Michal Masný pre oficiálnu stránku Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Okrem toho objasnil ďalšie absencie: „V pláne som mal mať v družstve aj Tobiasa Viskupa, no ten si potrebuje po sezóne doliečiť zdravotné problémy, takže figuruje medzi náhradníkmi.
V prípade Olivera Hanúska došlo ku kolízii termínov, keďže sa zúčastní na juniorských majstrovstvách Slovenska so svojím tímom. Dohodli sme sa však s jeho trénerom zo Starej Ľubovne Marekom Kseňákom, aby sme našli najlepšie riešenie pre hráča aj reprezentáciu. Myslím si, že je veľmi dôležité, keď si tréneri vedia takto vyjsť v ústrety.“
Čaká nás veľa tvrdej práce
Pod novým reprezentačným koučom budú tohtoročnými vrcholmi nielen Európska liga, ale najmä septembrové majstrovstvá Európy.
„Sezónu som ukončil pred dvoma týždňami a priznám sa, že mi práca rýchlo začala chýbať. Po krátkom oddychu sa už teším späť do haly, na tréningový proces a nastavovanie vecí.
Teším sa na 15. máj, keď sa opäť stretneme a začneme s prípravou. Hráči boli v posledných rokoch zvyknutí na určitý systém, ktorý si osvojili.
Mojou úlohou bude ho upraviť podľa vlastnej predstavy a postupne ho prispôsobiť tak, aby ho tím pochopil a prijal. Čaká nás veľa komunikácie, tréningov a tvrdej práce,“ dodal na záver Masný.´
Slovákov čakajú v júni tri turnaje v rámci Európskej ligy. Najskôr sa predstavia v Poprade (5. - 7. júna) proti Estónsku a Albánsku, následne si zahrajú v holandskom Doetincheme (13. a 14. júna) proti domácej reprezentácii a Gruzínsku a všetko zakončia v islandskom Kópavogure (19. a 20. júna) proti tamojšiemu výberu a Fínsku.
Nominácia Slovenska na sezónu 2026
Nahrávači: Filip Palgut (UVC McDonald's Ried/Rak.), Peter Barták (VK MIRAD UNIPO Prešov), Martin Bielka (TJ Spartak Myjava), Oliver Hanúsek (SŠŠ Trenčín)
Smečiari: Martin Rendla, Filip Makónyi (obaja TJ Spartak Myjava), Július Firkaľ (Barkom Kazany-Ľvov/Ukr.), Jakub Ihnát (VK Lvi Praha/ČR), Michal Ščerba (VK MIRAD UNIPO Prešov), Branislav Skasko (TJ Slávia Svidník)
Blokári: Michal Zeman (Rieker UJS Komárno), Daniel Šellong, Andrej Billich (obaja VK Slovan Bratislava), Branislav Hanúsek (Beroe 2016 Stara Zagora/Bul.), Jakub Kováč (Kladno volejbal.cz/ČR)
Univerzáli: Erik Gulák (VK Slávia SPU Nitra), Patrik Lamanec (TS BBT Bielsko-Biala/Poľ.), Patrik Matejčík (VaLePa/Fín.)
Liberá: Bartolomej Jakubík (VK Slovan Bratislava), Samuel Paňko (TJ Spartak Myjava)
Náhradníci: Patrik Marjov, Michal Trubač (obaja VK Slovan Bratislava), Patrik Pokopec, Tobias Viskup (obaja TJ Spartak Myjava), Marek Mečiar (VK Slávia SPU Nitra)
Realizačný tím: Michal Masný - hlavný tréner, Adrian Pasierb, Marcin Krys - asistenti trénera, Bartosz Serszeň - fyzioterapeut, Slavomír Huba - tímový manažér