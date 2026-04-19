Slávia začala hrozne, v prvom sete získala len deväť bodov. Napokon ovládla prvé finále

Lenara Barros Baijová, Laura Machadová (obe VK Slovan), Karolína Matalíková (Slávia EUBA) počas prvého zápasu finále play off volejbalovej Niké extraligy žien. (Autor: TASR)
TASR|19. apr 2026 o 18:16
V ďalších troch setoch nedali hráčky Slávie žiadnu šancu.

Niké extraliga žien - 1. finále

VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA 1:3 (9, -13, -20, -20)

Trvanie: 108 minút

Rozhodovali: Kováč a Malík

Diváci: 730

VK Slovan: Baijová 6, Canedová 2, Wagnerová 14, Smiešková 5, Palkovičová 12, A. Fričová 4, liberka S. Jančová (R. Hudecová 2, Massariová 6, A. Návratová 0, Boldocká 12, Brewsterová 0)

Kooperativa Slávia: Cibulová 3, K. Matalíková 16, Földesiová 7, Siládiová 17, Hašková 11, Myersová 10, liberka Pavlíková (Luberdová 0, J. Matalíková 0, Polcíková 0, Libáková 0, Hvozdová 0)

/stav série: 0:1/

Volejbalistky VK Slovan Bratislava prehrali v prvom zápase finálovej série play off Niké extraligy s hráčkami Kooperativa Slávia EUBA 1:3.

Obhajkyne titulu vyhrali prvý set jednoznačne 25:9, ale zvyšné tri zvládli hostky. Druhý zápas na palubovke Slávie je na programe v stredu o 18.00 h.

Hlasy po zápase

Pavel Bernáth, tréner VK Slovan: „Začali sme podľa taktického plánu, ktorý nám vychádzal na stodesať percent. To nás upokojilo, Slávia začala lepšie prihrávať, dostala nás pod tlak a hrala to, čo si na nás nachystala. Boli sme v kŕči v momentoch, keď sme sa k nim bodovo priblížili a súperkám to stačilo.“

Michal Matušov, tréner Kooperativa Slávia: „Chceli sme z hláv vymazať prvý set, čo sa nám podarilo a za to som na družstvo veľmi pyšný. Aj v šatni sme si pred zápasom povedali, že Slovan dokáže podať v sete perfektný výkon a potvrdilo sa to, že to nedokáže udržať. Dodržali sme všetky veci, ktorý sme si stanovili a ja verím, že na ďalší zápas vymyslíme ešte lepší plán.“

