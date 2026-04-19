Slávia začala hrozne, v prvom sete získala len deväť bodov. Napokon ovládla prvé finále

Niké extraliga žien - 1. finále
VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA 1:3 (9, -13, -20, -20)
Trvanie: 108 minút
Rozhodovali: Kováč a Malík
Diváci: 730
VK Slovan: Baijová 6, Canedová 2, Wagnerová 14, Smiešková 5, Palkovičová 12, A. Fričová 4, liberka S. Jančová (R. Hudecová 2, Massariová 6, A. Návratová 0, Boldocká 12, Brewsterová 0)
Kooperativa Slávia: Cibulová 3, K. Matalíková 16, Földesiová 7, Siládiová 17, Hašková 11, Myersová 10, liberka Pavlíková (Luberdová 0, J. Matalíková 0, Polcíková 0, Libáková 0, Hvozdová 0)
/stav série: 0:1/
Volejbalistky VK Slovan Bratislava prehrali v prvom zápase finálovej série play off Niké extraligy s hráčkami Kooperativa Slávia EUBA 1:3.
Obhajkyne titulu vyhrali prvý set jednoznačne 25:9, ale zvyšné tri zvládli hostky. Druhý zápas na palubovke Slávie je na programe v stredu o 18.00 h.
Hlasy po zápase
Pavel Bernáth, tréner VK Slovan: „Začali sme podľa taktického plánu, ktorý nám vychádzal na stodesať percent. To nás upokojilo, Slávia začala lepšie prihrávať, dostala nás pod tlak a hrala to, čo si na nás nachystala. Boli sme v kŕči v momentoch, keď sme sa k nim bodovo priblížili a súperkám to stačilo.“
Michal Matušov, tréner Kooperativa Slávia: „Chceli sme z hláv vymazať prvý set, čo sa nám podarilo a za to som na družstvo veľmi pyšný. Aj v šatni sme si pred zápasom povedali, že Slovan dokáže podať v sete perfektný výkon a potvrdilo sa to, že to nedokáže udržať. Dodržali sme všetky veci, ktorý sme si stanovili a ja verím, že na ďalší zápas vymyslíme ešte lepší plán.“