Taliansky tréner štartuje svoju misiu. V pôvodnej nominácii Slovenska muselo dôjsť k jednej zmene

Na začiatku mája odštartuje v Bratislave príprava slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie pod taktovkou nového trénera Taliana Martina Volpiniho.
Slovenský tím čakajú v júni tri turnaje Európskej ligy a v auguste sa predstavia na európskom šampionáte.
Najskôr sa v Bratislave stretnú mladé hráčky, potom sa pripojí hlavná skupina hráčok.
„Oficiálny kemp sa začína 13. mája v Bratislave, ale s vybranou skupinou mladých hráčok, ktoré už budú mať, alebo majú po sezóne, začneme s predkempom 4. mája.
Čaká nás veľa práce, ale sme na to pripravení a hráčky tiež. Bol som v kontakte s každou z nich a všetky dievčatá vedia, čo ich v tejto sezóne čaká. Spoločne s federáciou máme nastavené ciele, ktoré chceme naplniť.
V Európskej lige to bude určite minimálne semifinále play-off, aby sme si zabezpečili účasť na ME 2028 už v tomto roku, a samozrejme získať do svetového rebríčka čo najviac bodov, aby sme sa vrátili na pozície spred dvoch rokov,“ uviedol reprezentačný tréner Martino Volpini pre oficiálnu stránku Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Do pôvodnej nominácie napokon muselo prísť k jednému zásahu.
„Žiaľ, pre operáciu ramena s nami nebude môcť absolvovať túto reprezentačnú sezónu univerzálka Simona Jelínková. Na jej miesto sme zavolali Dianu Návratovú, ktorá strávila celý ročník vo Fínsku, kde podávala slušné výkony,“ prezradil kouč Sloveniek.
Jeho tím čakajú v príprave stretnutia so Slovinskom (21. - 23. mája) a Rumunskom (27. - 30. mája).
V Európskej lige si najskôr zahrajú v rakúskom Schwechate (5. a 6. júna) s domácou reprezentáciou a Islandom. Následne sa presunú do Popradu (12. - 14. júna), kde privítajú Izrael a Fínsko, aby na záverečnom turnaji v gruzínskom Tbilisi (19. a 20. júna) odohrajú duely s tamojším výberom a Bosnou a Hercegovinou.
Širšia nominácia Slovenska na sezónu 2026
Nahrávačky: Simona Slivková (VA UNIZA Žilina), Anna Kohútová (Jymy Volley/Fín), Karolína Cibulová (KOOPERATIVA Slávia EUBA)
Smečiarky: Zuzana Šepeľová (Levallois Paris St. Cloud/Fr.), Karolína Fričová (Bordeaux Merignac Volley/Fr.), Lucia Herdová (Linz AG Steelvolleys/Rak.), Karolína Matalíková, Radka Hašková (obe KOOPERATIVA Slávia EUBA)
Blokárky: Tereza Hrušecká (Dinamo Bukurešť/Rom.), Katarína Körmendyová (Dukla Liberec/ČR), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Fedes Ascencores La Laguna/Šp.), Barbora Truchlá (Hit UCM Trnava)
Univerzálky: Karin Šunderlíková (Vasas Óbuda Budapešť/Maď.), Nina Dreisigová (VK KP Brno/ČR), Diana Návratová (JyMy Volley/Fín.)
Liberky: Ema Magdinová (VK KP Brno/ČR), Zuzana Justhová (Volley project UKF Nitra)
Náhradníčky: Nikola Furdová (Šelmy Brno/ČR), Deana Valentová (TJ Sokolo Šternberk/ČR), Alexandra Fričová (VK Slovan Bratislava), Tamara Hrušecká (VK KP Brno/ČR), Sofia Libáková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Marína Siládiová (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Jasmína Pavlíková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Ivana Kardošová (VA UNIZA Žilina), Rebecca Pernicová (VA UNIZA Žilina), Juliana Katočová (Vero Volley Unika/Tal.), Barbora Koseková (VC Turan/Azer.)
Realizačný tím: Martino Volpini - hlavný tréner, Michal Matušov, Andrea Carasi - asistenti trénera, Valter Durigon - konzultant, Richard Nemec - kondičný tréner, Daniel Bruch - štatistik, Andrea D’Auria - fyzioterapeut, Karin Palgutová - tímová manažérka