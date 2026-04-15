Országh dáva šancu novým menám. Slováci na úvod prípravy vyzvú Švajčiarov

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čakajú prvé dve previerky v príprave na májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.
Mužstvo trénera Vladimíra Országha sa stretne v Topoľčanoch vo štvrtok a v piatok (16:30 h) práve proti usporiadateľskej krajine MS 2026.
Slováci sa v minulom týždni pripravovali na tzv. neoficiálnom kempe v Bratislave. Po tréningoch v hlavnom meste sa presunuli na ďalšiu časť do Topoľčian, kde už ladia herný systém a pripravujú sa na prvé stretnutia. Do nich zasiahnu všetci prítomní hráči okrem obrancu Mareka Ďalogu, ktorý si doliečuje zranenie ruky.
Debut v „áčku“ zažijú štyri hráči - obrancovia Jakub Meliško s Lukom Radivojevičom a útočníci Matúš Vojtech s Aurelom Naušom. Práve posledný menovaný sa dostal do nominácie namiesto Matúša Spodniaka z Michaloviec, ktorého vyradilo z hry zranenie.
Program dvojzápasu
štvrtok, 16. apríla:
16:30 Slovensko – Švajčiarsko
piatok, 17. apríla:
16:30 Slovensko – Švajčiarsko
„Veľmi som sa potešil, keď som dostal telefonát. Chcem to čo najlepšie využiť. Budem sa porovnávať s chlapcami, ktorí sú tu a tiež so švajčiarskymi hráčmi. Niekde som čítal, že prídu s tímom, ktorý majú na 60-70 percent poskladaný.
Verím, že nášmu tímu niečo dám,“ uviedol Nauš, ktorý s Popradom vypadol v semifinále play off Tipsport ligy proti Nitre. Nauš patril k najlepším hráčom série s bilanciou tri góly a dve asistencie.
Slováci sa naposledy stretli s „helvétmi“ v príprave na minuloročný šampionát. Vtedy absolvovali takisto dvojzápas a na ľade súpera prehrali 3:4 po predĺžení a 3:5 v druhom stretnutí.
Vo výbere švajčiarskeho kormidelníka Patricka Fischera nechýba skúsený 38-ročný brankár Leonardo Genoni, ktorého zrejme čaká 12. účasť na svetovom šampionáte.
Na konte má tri strieborné medaily, jednu z nich pridal do zbierky vlani na turnaji v Štokholme a Herningu, kde Genoniho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča turnaja, najlepšieho brankára i člena All-Star tímu.
Na štadióne v Topoľčanoch sa okrem neho predstavia aj dlhoročné európske stálice švajčiarskej ofenzívy Gaetan Haas, Gregory Hofmann či Calvin Thürkauf.
„Švajčiari sú známi svojou bojovnosťou, rýchlosťou, agresivitou a hrajú veľmi priamočiaro. Videli sme to na uplynulých šampionátoch, kde patrili k absolútnej špičke. Dvakrát boli vo finále, teraz ich čaká domáci šampionát. Očakávam, že to zloženie už teraz budú mať veľmi slušné,“ poznamenal Országh.
Slováci sa predstavia v Topoľčanoch prvýkrát od roku 2019. Vtedy v príprave na domáci šampionát podľahli favorizovanému Švédsku 0:4, no vyslúžili si potlesk zaplneného topoľčianskeho „zimáku“.
Rozhodnutie potešiť svojou prítomnosťou aj menšie mestá víta aj Országh: „Som rád, že zápasy hráme aj v menších mestách, tam kde nemajú ľudia možnosť sledovať extraligu a reprezentáciu. Dúfame, že príde dvakrát plný dom a bude výborná atmosféra.“
Nominácia SR na prípravný dvojzápas proti Švajčiarsku
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Roman Rychlík (Vlci Žilina)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), Marek Korenčík (Vlci Žilina), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Roman Faith (HC MONACObet Banská Bystrica), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Adrián Holešinský (HC Motor České Budějovice), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Andrej Kukuča (HC MONACObet Banská Bystrica), Patrik Marcinek (HKM Zvolen), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Aurel Nauš (HK Poprad), Marek Valach (HC MONACObet Banská Bystrica), Matúš Vojtech (HK 32 Liptovský Mikuláš)
Nominácia Švajčiarska
Brankári: Leonardo Genoni (EV Zug), Kevin Pasche (Lausanne HC), Ludovic Waeber (EHC Kloten)
Obrancovia: David Aebischer (HC Lugano), Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Dominik Egli (Frölunda HC), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambri-Piotta)
Útočníci: Lorenzo Canonica (HC Lugano), Gaetan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), Gregory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Dario Meyer (EHC Kloten), Miles Müller (HC Ambri-Piotta), Theo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano)