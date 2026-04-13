Hlavaj a mladý talent prisľúbili účasť na MS. Országh nepočíta s Lantošim: Mal problémy

Slovenská hokejová reprezentácia sa v pondelok zišla v dejisku svojho prvého dvojzápasu v rámci prípravy na májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.
Hlavný tréner národného tímu SR Vladimír Országh mohol v Topoľčanoch počítať s 22 hráčmi, pričom mužstvo pred duelmi proti Švajčiarom doplní útočník Peter Cehlárik.
Okrem prvej potvrdenej NHL posily Adama Sýkoru odznela aj ďalšia absencia spomedzi hráčov pôsobiacich v Európe. Na svetový šampionát nepocestuje útočník Róbert Lantoši.
Zranenie vyradilo z bojov o premiérové MS aj Matúša Spodniaka, ktorý má za sebou vydarený ročník v Michalovciach.
VIDEO: Országh počas zrazu
Na jeho miesto prišiel popradský útočník Aurel Nauš, ktorého čaká takisto premiéra v reprezentačnom drese. Okrem neho sú nováčikmi obrancovia Luka Radivojevič, Jakub Meliško a útočník Matúš Vojtech.
Po minulom týždni nás opustil Spodniak
„Pridali sa k nám aj Servác Petrovský a Martin Faško-Rudáš. Prišiel takisto Ďaloga, ale zatiaľ iba trénovať. Uvidíme, ako to s ním bude vyzerať, či zasiahne do zápasu, ale skôr počítame s tým, že nie.
Po minulom týždni nás opustil Spodniak, ktorý má zranenie ešte z play off, ktoré mu neumožňuje pokračovať ďalej.
Jeho miesto zaujal Aurel Nauš. Počas utorka by mal prísť Cehlárik, do tréningu možno zasiahne až v stredu. Každý, kto tu je, odohrá minimálne jeden zápas,“ ozrejmil Országh stav tímu: „Volal som s Robom Lantošim, ktorý sa potrebuje takisto doliečiť. Mal počas celej sezóny problémy s kolenom a dohodli sme sa, že si dá pauzu a dá sa dokopy.“
Slovenský kormidelník definitívne potvrdil, že po konci základnej časti v NHL sa k tímu pripojí útočník Adam Sýkora (New York Rangers). Országh má prísľub aj v otázke príchodu brankárov pôsobiacich v zámorí.
Po skončení klubových povinností sa tak môže slovenský výber rozrásť o Samuela Hlavaja, ktorý bol tímovou jednotkou na olympijskom turnaji v Miláne. Pripojiť by sa mal aj Adam Gajan, ktorý sledoval stretnutia pod piatimi kruhmi z tribúny ako tretí brankár.
Hlavaj ani Gajan nepostúpia do play off
„Máme prísľub, keďže im končí klubová sezóna. Hlavaj ani Gajan nepostúpia do play off. Gajan odchytal včera veľmi dobrý zápas za Rockford, takisto predtým Hlavaj za Iowu. Mali by sa už čoskoro pripojiť k nám,“ povedal Országh.
Vyjadril sa aj k ďalším hráčom z AHL: „Všetkých monitorujeme, niektorí sú na hrane postupu do play off v AHL. To isté je v NHL. Čakáme na definitívu, ako sa vyvinie situácia okolo nich.“
Országh pozorne sleduje aj dianie v slovenskej Tipsport lige. V hre sú už iba istý finalista HK Nitra a semifinálovú sériu majú rozohranú Slovan Bratislava a HC Košice.
Sledujeme hráčov z českej extraligy
„Máme z každého klubu nejakých adeptov. Situácia sa bude odvíjať od toho, ako dlho bude trvať semifinálová a neskôr aj finálová séria. Sledujeme tiež hráčov z českej extraligy, vypadli teraz Karlove Vary, kde máme Minárika a Lukošika, som s nimi v kontakte.
Takisto to bude závisieť od toho, koľko chalanov sa k nám pridá z tých, ktorí sú v rekonvalescencii. Či je to Adam Liška, Kristián Pospíšil. Uvidíme, ako sa to bude nabaľovať, kto vypadne. Máme zopár mien, ktoré by sme radi videli v reprezentácii,“ poznamenal slovenský kouč.
Slováci absolvovali prvý týždeň na tzv. neoficiálnom zraze v Bratislave. Tam boli k dispozícii hráči, ktorým sa skončila sezóna.
Zraz v Topoľčanoch už naopak znamená ostrý boj o miestenky na svetový šampionát. „Minulý týždeň sme len trénovali, dostávali sa do toho. Niektorí hráči neboli dva týždne na ľade, skôr to bola teda dynamická časť, aby si zvykli na nejaké tempo.
Tento týždeň už sa zameriame aj na taktické veci, v pondelok s tým začíname. Dni idú veľmi rýchlo, vo štvrtok a v piatok máme prvé dva zápasy proti náročnému súperovi. Chceme sa na to svedomito pripraviť,“ konštatoval Országh.
Medzi hráčmi, ktorí s istotou nepostúpia do play off v NHL, je aj obranca Šimon Nemec. Situáciu však pri ňom komplikuje končiaca sa zmluva v New Jersey.
„Bavili sme sa s ním o niečom. Vieme, že nemá zmluvu na ďalší rok, takisto má určité dozvuky zranenia. Nebudeme predbiehať, keď mu skončí sezóna, pobavíme sa a uvidíme, čo z toho bude,“ povedal Országh na adresu Nemca.
Neskôr bol konkrétnejší v súvislosti s pozíciou hráčov, ktorí nemajú podpísaný kontrakt a účasť na MS znamená pre nich risk.
Chalani vedia, čo je pre nich najlepšie
„Ja som sa zranil na majstrovstvách sveta bez zmluvy. Chvíľu nato som musel ukončiť hráčsku kariéru. Ja to absolútne rešpektujem, je to situácia, ktorá nie je veľmi príjemná.
Chalani vedia, čo je pre nich najlepšie a treba reálne povedať, že telo ich živí. Neživí ich reprezentácia. Keď niekto príde tri či štyrikrát na MS, tak ľudia si neuvedomujú, že sa oberá o mesiac oddychu a lepšej prípravy na ďalšiu sezónu.
Kluby neradi podpisujú zranených hráčov, odtrhnete si predný krížny väz v kolene, to je pauza na šesť až deväť mesiacov. Pochybujem, že vás niekto podpíše,“ uzavrel tréner.