Slováci po pamätnom derby krotia emócie. Z hrušky dole, čakajú Švajčiari plní síl

Slovenskí hokejisti na úvod MS do 20 rokov porazili českých rovesníkov 6:2 . Išlo o najvyššiu výhru Slovákov nad Čechmi na tomto fóre a len piatu celkovo.

Po takom bojovnom výkone a vysokom víťazstve nad odvekými rivalmi nie je ťažké prepadnúť eufórii. A práve to nikto nechce. Slováci si uvedomujú, že Švajčiarsko nebude ľahkým súperom.

Veľká časť tímu si pamätá vzájomný súboj z vlaňajška. Slováci doň vstupovali ako papierový favorit, no napokon získali iba bod po prehre 3:4 po samostatných nájazdoch. Nebyť tej, boli by vyhrali skupinu.

“Každý zápas bude prioritne o nás, čo sme schopní súperovi dovoliť a čo sme schopní my vyprodukovať,” hovorí a potvrdzuje, že prioritou Slovákov je v každom dueli udávať tempo hry.

“Švajčiari hrajú dlhé roky organizovaný hokej. Zamerané je to na defenzívu, kde sa snažia prehusťovať priestor, kde je puk a potom chodiť do rýchlych protiútokov. Hlavný cieľ bude toto eliminovať,” uvažoval po výhre nad Čechmi kouč Ivan Feneš.

Švajčiarskou výhodou môže byť to, že pôjde o ich prvý zápas na šampionáte. Slováci sa musia popasovať so záťažou, ktorú predstavuje druhý duel v priebehu 24 hodín.

Oproti Slovákom majú v zostave omnoho menej hráčov so skúsenosťami z juniorských šampionátov. Ich priemerný hráč je o 4 centimetre nižší a a o 2 kilogramy ľahší. V týchto dvoch metrikách sú na šampionáte najnižšie.

Bez najväčšej hviezdy

Najpodstatnejším bodom pri ich zostave je však absencia najznámejšieho mena. Lian Bichsel, ktorý bol v ostatných rokoch alfou a omegou reprezentácií do 18 a 20 rokov, do Švédska nepricestoval.

Dôvod je zvláštny. Rozhodol sa totiž sám.

Klub Dallas Stars, ktorý súhlasil s jeho účasťou na turnaji, ho pred krátkym časom poslal z AHL na hosťovanie do Rögle BK vo švédskej SHL. A on pred reprezentáciou uprednostnil klubové povinnosti. Chce sa úplne venovať adaptácii, majstrovstvá sveta by ho zdržali na niekoľko týždňov.

Pre Švajčiarov je to významná strata. Podľa analýzy skauta Samuela Tirpáka na Sportnete ho do istej miery dokážu nahradiť talenty, ktoré pozorne sledujú kluby z NHL pred budúcoročným draftom, avšak úplne jeho prínos vybalansovať nedokážu.