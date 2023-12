Švajčiarom chýba najlepší. Slávny junior odmietol účasť na MS U20 a uprednostnil klub

Tím na to majú. Ten minuloročný bol silnejší v defenzíve, no tentoraz prichádzajú s oveľa lepším útokom.

Sú ašpirantom na postup do štvrťfinále. Proti Slovensku síce favoritom nebudú, no Nórov by mali poraziť, keďže Škandinávci defenzívne zaostávajú. Ich súboj by mohol priniesť veľa gólov.

Na pravom krídle by mohol byť prospekt pre draft 2024 a taktiež už spomínaný krídelník tímu Lethbridge Hurricanes vo WHL Leo Braillard . V národnom tíme ide viac o strelca než tvorcu hry. Je všestranný v útoku, produktívny a povedal by som, že občas aj trochu sebecký, čo ale nemusí byť vôbec na škodu.

V tíme Monctonu je v prvých troch formáciach až osem centrov, čiže hrá na krídle, no z toho mála vhadzovaní, na ktoré nastúpil, vyhral až 68,4 percent. V národnom tíme je čistým centrom a ani na šampionáte sa to nezmení.

V druhej formácii už prechádzame k hráčom zo švajčiarskej domácej scény. Center Rico Gredig hrá v Davose pozíciu krídla v defenzívnej formácii, no v reprezentácii je to celkom produktívny center a na tomto turnaji bude hrať taktiež v strede pravdepodobne ofenzívne ladeného útoku. Bude sa starať o zodpovedné úlohy medzi dvoma ofenzívnymi krídlami, ktoré občas na obranu zabúdajú.

Keby som si mal staviť na to, kto bude mimo vopred jasných hviezd najväčším ofenzívnym prekvapením a najproduktívnejším hráčom tímu, bol by to práve tento tvorca, ktorý zrejme dostane zásadný priestor aj na presilovke.

Na pravom krídle je v reprezentácii po Gredigovom boku útočník EHC Olten Gregory Weber, ktorý bol v poslednej dobe zranený, no vyzerá to tak, že sa do diania vráti práve včas, aby stihol šampionát. Je to nízky útočník, ktorý je agresívny na forčekingu a často vytvára prečíslenia a straty pukov od obrancov, ktorých aktívne atakuje pri rozohrávke. V klube je viac-menej tvorca hry, no v reprezentácii je viac agresívny v streľbe.

Tretí útok bude tvoriť najmä duo z klubu druhej najvyššej švajčiarskej súťaže EHC Winterthur.

Na pozícii centra je navrátilec z minulých dvoch rokov a center, ktorý v neprítomnosti Dionicia slúžil ako kapitán výberu, Jonas Taibel. Ten mal zhodne po troch bodoch v piatich zápasoch na predchádzajúcich dvoch turnajoch do 20 rokov.

Na pravom krídle by mal byť jeho spoluhráč z klubu a jediný typologicky silový útočník v tomto výbere Jan Hornecker, ktorý nikdy predtým Švajčiarsko na svetovom šampionáte akejkoľvek vekovej kategórie nereprezentoval. Na to, že je silový útočník, je veľmi disciplinovaný a práve to z neho robí skvelú voľbu na rolu v oslabeniach, kde si miesto určite svojou dravosťou a rýchlosťou nájde.

Typologicky je Hornecker strelec, no túto rolu bude plniť primárne Matteo Wagner, ktorý by mal byť na ľavom krídle tejto lajny. Je to strelec juniorského výberu švédskeho tímu AIK Štokholm v juniorskej J20 Nationell. Tento rok už raz zmenil klub, keď sa presťahoval po roku a pol zo systému tímu KalPa vo Fínsku.

Táto formácia, hoci je v projekcii tretia, by mala hrať viac minút, než je na tretí útok zvykom.