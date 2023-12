Radoval sa z blokov i bodyčekov. Som kapitán, musím byť vzorom, vraví Sýkora

GÖTEBORG. Prvá tretina a zvyšok úvodného zápasu Slovenska na MS do 20 rokov boli ako noc a deň.

Ako by ste zhodnotili dnešný zápas?

Stále sú vo mne emócie. Škoda tej prvej tretiny, trošku nám to ušlo. Potom sme si však v šatni povedali svoje a od druhej tretiny sme to zmenili. Som hrdý na chlapcov, ako sme to otočili. Práve tieto víťazstvá nás posúvajú.