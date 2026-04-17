Bude chcieť nadviazať na výhru. Kde sledovať zápas Slovensko - Švajčiarsko? (TV program)

Slovenská hokejová reprezentácia dnes pokračuje prípravou na MS v hokeji 2026.
Slovákov na úvod preveria Švajčiari v dvojzápase v Topoľčanoch 16. a 17. apríla. Druhé stretnutie odvysiela v piatok takisto stanica JOJ Šport.
Slováci v prvom zápase uspeli po výsledku 3:1 a do prípravy vykročili prvým víťazstvom. To sa budú pokúšať zopakovať aj v druhom dueli.
Slováci sa naposledy stretli s „helvétmi“ v príprave na minuloročný šampionát. Vtedy absolvovali takisto dvojzápas a na ľade súpera prehrali 3:4 po predĺžení a 3:5 v druhom stretnutí.
Hokejová reprezentácia sa predstaví v Topoľčanoch prvýkrát od roku 2019. Vtedy v príprave na domáci šampionát podľahli favorizovanému Švédsku 0:4.
Tím Vladimíra Országha odohrá pred MS celkovo osem prípravných duelov. Po dvojzápase so Švajčiarskom ho čakajú ho rovnako po dva zápasy s Nemeckom, Lotyšskom a v generálke pred šampionátom aj s Dánskom.
Nominácia SR na prípravný dvojzápas proti Švajčiarsku
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Roman Rychlík (Vlci Žilina)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), Marek Korenčík (Vlci Žilina), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Roman Faith (HC MONACObet Banská Bystrica), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Adrián Holešinský (HC Motor České Budějovice), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Andrej Kukuča (HC MONACObet Banská Bystrica), Patrik Marcinek (HKM Zvolen), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Aurel Nauš (HK Poprad), Marek Valach (HC MONACObet Banská Bystrica), Matúš Vojtech (HK 32 Liptovský Mikuláš)
Nominácia Švajčiarska
Brankári: Leonardo Genoni (EV Zug), Kevin Pasche (Lausanne HC), Ludovic Waeber (EHC Kloten)
Obrancovia: David Aebischer (HC Lugano), Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Dominik Egli (Frölunda HC), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambri-Piotta)
Útočníci: Lorenzo Canonica (HC Lugano), Gaetan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), Gregory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Dario Meyer (EHC Kloten), Miles Müller (HC Ambri-Piotta), Theo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano)