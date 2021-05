Slovensko po ôsmich rokoch postúpilo do štvrťfinále na MS v hokeji!

A naopak, okrem Bieloruska a Veľkej Británie stratili šancu na postup Dánsko a senzačne aj Švédsko. Pardavý: Boli to nervy Súboj Rusko - Švédsko si priamo na štadióne pozrel aj trénerský štáb slovenskej reprezentácie. "Boli to nervy. Rusom to veľmi nešlo, nevedeli si prihrať, ale nakoniec to zvládli a trošku nám pomohli. Aj keď ja si myslím, že sme si pomohli hlavne sami výsledkami v predchádzajúcich zápasoch," reagoval asistent hlavného trénera Craiga Ramsayho Ján Pardavý pre RTVS. O konečnom poradí v A-skupine rozhodnú utorkové zápasy. Slováci sú v tabuľke momentálne na tretej priečke a čaká ich ešte zápas proti Česku.

Vo štvrťfinále Fínsko alebo USA Národný tím môže ešte teoreticky bojovať aj o víťazstvo v skupine, ale veľmi reálne to nie je. Rusi a Švajčiari totiž hrajú v záverečnom kole proti papierovo najslabším tímom v skupine. Slováci tak pravdepodobne budú bojovať o tretiu priečku, stačiť im na ňu bude aj bod zo zápasu proti Čechom. Ak prehrajú v riadnom hracom čase, klesnú na štvrté miesto. Vo štvrťfinále tak zrejme nastúpia proti jednému z dvojice najlepších tímov B-skupiny, ktorými sú Fínsko a USA. "Obaja sú to súperi, ktorí by nám mohli vyhovovať spôsobom hry. Sú rýchli, silní súbojoch, ale my svojím štýlom práve proti takýmto tímom vieme zahrať. Necháme sa prekvapiť, kto z nich to bude," reagoval Pardavý. Štvrťfinále sa bude hrať vo štvrtok.