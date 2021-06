Kričali ako malí chlapci. MS v hokeji sa teraz len začínajú, vravia Slováci

"Boli to nervy až do konca. Sme veľmi radi, že to takto dopadlo. Počas zápasu Rusov so Švédmi sa mi premietali všetky zápasy, ktoré som dosiaľ odohral za slovenskú reprezentáciu. Postup do štvrťfinále považujem za svoj a náš najväčší úspech.

Teší nás najmä to, že môžeme poslať domov našim divákom trošku radosti v tejto situácii, aká vo svete. Ešte sa však nič nekončí. Naopak. Ešte sa to pre nás len začína," povedal pre portál hockeyslovakia.sk Adam Jánošík.