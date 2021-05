Rusko - Švédsko: ONLINE z MS v hokeji 2021

Provorov jednoducho nastrelil puk do pásma, kde ho dokorčuľoval Tolčinskij, k ohrozeniu brány sa potom dostal Karnauchov, ale Reideborn si bez problémov poradil.

Tarasenkova spätná prihrávka zahnala Zuba až za ruskú bránku. Rusom to smerom dopredu v tretej tretine príliš nejde.

Provorov si posunul puk na os ihriska, no trafil len švédskeho brániaceho hráča, ktorý puk zrazil na ochrannú sieť.

Na opačnej strane bol v príležitosti Grigorenko po prihrávke Slepyševa, no Reideborna neprestrelil.

Tömmernesovo nahodenie bolo zblokované, Švédi pokračujú v tlaku. Frödén sa dostal k dorážke, no zblízka trafil iba ruského brankára.

35:13