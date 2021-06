Pardavý o súperovi Slovenska vo štvrťfinále: Obaja by nám mohli sedieť

BRATISLAVA, RIGA. Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie sledoval súboj Rusko - Švédsko na MS v hokeji v hľadisku Olympijského centra v Rige.

"Samozrejme, boli to nervy. Rusom to nešlo, ale nakoniec to zvládli a tým pádom nám trošku pomohli, hoci my sme si pomohli tiež, tým koľko bodov sme doteraz získali.

V utorok môžeme odohrať pokojný zápas, bojovať o umiestenie v skupine a pripraviť sa na play off," povedal pre RTVS asistent trénera Ján Pardavý.