Slovenky prehra s Holandskom nerozhodila, Španielkam nedovolili uhrať ani set

Michal Mašek, tréner SR: "Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Už v šatni som dievčatám hovoril, že naša práca je práve na takéto zápasy. Vzali si to k srdcu a predviedli koncentrovaný a kvalitný výkon. Vieme sa nastaviť na ťažké zápasy, som hrdý na toto družstvo. Zajtra príde konečne voľný deň, oddýchneme si a dáme nejakú posilňovňu."

Karin Šunderlíková, univerzálka SR: "Veľmi sa teším z výsledku 3:0, bol to kolektívny výkon a som hrdá na tento tím. Zlomový bol druhý set. Mali sme dobrý začiatok, potom sme poľavili na servise a nakoniec to dopadlo dobre."

Barbora Koseková, nahrávačka SR: "Nemôžem to hodnotiť zle. Podali sme dobrý kolektívny výkon a veľmi sa tešíme z víťazstva 3:0. Dobre sa na nás pripravili a my sme to zvládli. Myslím si, že sme mali lepšiu bojovnosť, kolektívny výkon a od začiatku sme ich zatlačili aj servisom. Družstvo sa dobre nastavilo a som rada, že sa to skončilo takto."

/zdroj: JOJ Šport/