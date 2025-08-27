Slovenky sú sklamané, na MS sa nechceli len zúčastniť. Opora sa lúči, post trénera je otázny

PHUKET. Tri prehry, jediný získaný set a umiestnenie na konci výsledkovej listiny. To sú štatistiky, s ktorými pred turnajom počítal málokto.
Slovenské volejbalistky mali pri debute na majstrovstvách sveta vyššie ambície. Chceli zabojovať o postup do osemfinále, no zápasy v thajskom Phukete im vystavili nelichotivé vysvedčenie.
Po prehrách 0:3 s Talianskom a Belgickom nezvládli zverenky Michala Mašeka ani svoje záverečné vystúpenie, keď podľahli Kube 1:3 na sety.
"Som sklamaná. Bol to môj posledný zápas v kariére a chcela som, aby skončil inak. Ťažko hľadať slová, ideme domov bez jedinej výhry," povedala po zápase 32-ročná blokárka Nina Wienand-Herelová.
Šepeľová mala motiváciu navyše
Kuba dominovala ženskému volejbalu najmä v 90. rokoch minulého storočia. Dvakrát získala zlato na svetovom šampionáte a od Barcelony 1992 až po Sydney 2000 vyhrala trikrát po sebe olympijský turnaj.
Dnes už zďaleka nie je takou veľmocou a pre Slovenky mala byť zdolateľným súperom. Pravdepodobnosť ich výhry bola podľa bookmakerov až 81 percent.
Samotný priebeh stretnutia bol však vyrovnaný a rozhodovali detaily.
Slovenkám dokonca reálne hrozilo, že v Thajsku aj tretí duel prehrajú na nulu, ale v treťom sete získali od stavu 19:22 šesť lôpt po sebe.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kuba na MS vo volejbale žien 2025
Družstvo ťahala najmä smečiarka Zuzana Šepeľová, ktorá úspešne zakončila 22 útokov, pridala dva bodové bloky a tiež zaznamenala jedno eso.
"Na ihrisku som sa cítila dobre. Teda, určite nie na prihrávke, ale v útoku áno. Myslím si, že to bolo vidno, ale v závere musia ísť individuality bokom.
Dôležitý je kolektívny výkon a ten, bohužiaľ, nebol taký, aký by sme si predstavovali," povedala autorka najvyššieho počtu 25 bodov v zápase.
Najlepšia slovenská volejbalistka za rok 2024 priznala, že proti Kube mala extra motiváciu, keďže proti Belgicku sa nezmestila do základnej zostavy.
Vo štvrtom sete sa Slovensku podarilo odvrátiť dva mečbaly, pričom ten druhý zažehnala práve Šepeľová útokom z náročnej zadnej pozície.
"V hlave som mala iba to, že musím ísť do toho odvážne a nemôžem sa zľaknúť. Stále som verila, že môžeme vyhrať," doplnila pre Sportnet.
Prehra, ktorá dlho bude mrzieť
Za stavu 24:24 si však Kubánky vypracovali ďalší mečbal a následne zápas nechtiac ukončila nepresným útokom smečiarka Simona Jelínková.
Z pozície náhradníčky sa blysla dvanástimi bodmi, no v poslednej výmene stretnutia poslala loptu do autu bez pričinenia súperiek.
"Musíme sa poučiť z vlastných chýb. Verím, že sa viac spojíme a aj budúce zrazy budú vyzerať inak. Momentálne u mňa prevláda veľké sklamanie.
S jedným získaným setom proti Kube nemôžeme byť spokojné. Určite sme mali na viac a v takomto zložení sa už nestretneme," zhodnotila Šepeľová, ktorá zaznamenala na turnaji 33 bodov, čo bolo zo Sloveniek najviac.
Ďalšie duely už nepridá rodáčka z Bojníc Nina Wienand-Herelová, ktorá v reprezentácii dlho tvorila silnú hornonitriansku dvojicu s Nikolou Radosovou.
Pred šiestimi rokmi si zahrala aj na domácich ME v Bratislave, čo zo súčasného tímu zažili už len Barbora Koseková, Karin Palgutová a prevažne z lavičky náhradníčok Karolína Fričová so Skarletou Jančovou.
"Táto prehra má trpkú príchuť a dlho nás bude mrzieť. Dúfali sme, že budeme hrať lepšie, ale tento náš prvý šampionát sa nám nevydaril.
Skúsenosť je dobrá, ale na MS sa nejdete iba zúčastniť. Žiaľ, výsledky nemožno hodnotiť pozitívne," dodala blokárka s vyše 60 štartmi v reprezentácii.
Aká bude budúcnosť trénera?
Tréner Mašek nechcel po skončení turnaja pre slovenské farby jednotlivo hodnotiť svoje hráčky, no mrzelo ho, že ako tím nepodali maximálny výkon.
"Pracovali sme na tom celé leto, ale nepodarilo sa nám dať dokopy všetky nesúrodé veci. Bolo tam veľa vecí, ktoré sme museli počas sezóny riešiť... Musíme z toho urobiť dobrú analýzu a poučiť sa," povedal.
Okrem toho zdôraznil, že Slovenky v porovnaní so svojimi súperkami zaostávali vo fyzických parametroch a aj preto nebol útok taký produktívny.
A hoci sa belgický tím označoval za súpera, cez ktorého by sa dalo postúpiť zo skupiny, ukázalo sa, že skôr bolo prianie otcom myšlienky.
"Boli sme dobrí len v niektorých momentoch, nie počas celého zápasu. Belgičanky majú kvalitný tím, odohrali spolu naplno celú Svetovú ligu a to sa muselo niekde prejaviť. Ich sila bola rozdielová," tvrdí Mašek.
Najmä v basketbale je častou témou naturalizácia hráčky, no Mašek potvrdil, že takto vedenie reprezentácie nepremýšľa. Súčasný tréner skôr apeluje na prácu v kluboch, od ktorých je národný tím závislý.
Dobrou správou pre slovenský ženský volejbal je, že na budúci rok sa predstaví opäť na majstrovstvách Európy, kde si v predstihu zaistil postup.
Či však aj o rok bude viesť slovenské volejbalistky v pozícii hlavného trénera Michal Mašek, je v tomto momente nejasné. "Neviem, čo bude ďalej. Môj kontrakt sa teraz končí, takže uvidíme," dodal.