Fantastický úvod! Slovensko zdolalo Poľsko v prvom zápase na EURO

Marek Hamšík, kapitán SR: "Je to fantázia, nedá sa to opísať. Málokto čakal, že si dnes odnesieme víťazstvo, ale išli sme si za ním. Určite nám pomohlo vylúčenie Krychowiaka, ale vkročiť takto na majstrovstvá Európy je úžasné. Z mojej strany to mohlo byť lepšie, mesiac som nehral zápas a bolo to cítiť. Ale oddreli sme si to a vyhrali sme. Určite nás to nakopne, ale nesmieme mať veľké oči a v ďalších zápasoch si to odmakať ako dnes."

Milan Škriniar, obranca a strelec víťazného gólu SR: "Je to spokojnosť a radosť, že sme tento zápas zvládli do víťazného konca. Ak budeme makať a bojovať ako jeden muž aj ďalej, budeme za to odmenení. Chcem byť lídrom hlavne vzadu a keď k tomu dám ešte gól, je to super."

Ondrej Duda, stredopoliar SR: "Dnes to bolo perfektné, som rád, že Škrinka dal gól a hoci tam mali v závere šance, vydržali sme. Tak to býva, nik nevie ako sa zápas bude vyvíjať, som rád, ako sme to zvládli. Oni chceli v závere viac útočiť, tlačili sa dopredu. Mrzí ma, že sme si hovorili v šatni cez polčas, aby sme si dali pozor prvých desať minút, a inkasovali sme rýchly gól."