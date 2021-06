Slováci čelia favoritovi. Pre Poliakov sme iba povinná jazda, tvrdí obranca Poznane

Slovenského stopéra Ľubomíra Šatku z Lechu Poznaň zrejme v pondelok čaká najväčší zápas v kariére. A to proti krajine, v ktorej pracuje.

PETROHRAD. Pred stretnutím sa vždy pomodlí. „Vkročím na ihrisko ľavou nohou a vždy si obúvam najskôr pravú kopačku. Ale to je skôr automatizmus ako povera,“ vysvetľoval.

V Lechu Poznaň sa vyšvihol na oporu a jeden čas nosil aj kapitánsku pásku. „My sme pre Poliakov niečo ako povinná jazda. Verím, že to určite tak nebude a prekvapíme ich,“ pokračoval Šatka.

ME 2016: Slovensko – Wales 1:2

Šatka sa vrátil do národného tímu a získal si dôveru trénera Štefana Tarkoviča.

V druhom prípade sa skončil Šatkov nočný žúr tak, že dostal v bratislavskom klube bitku. To je už minulosť.

Vrátil sa na Slovensko. Ako hráč Dunajskej Stredy ešte pod vedením trénera Jána Kozáka nakukol do reprezentácie a predal sa do Poľska.

Škriniar so Šatkom si spolu zahrali už na úspešných majstrovstvách Európy do 21 rokov. Ale tam zaskakoval stopér Lechu Poznaň na kraji obrany.

„Funguje nám to, pomáhame si, zaisťujeme sa,“ tvrdil Milan Škriniar.

Šatka má dvadsaťpäť rokov, server transfermarkt.de odhadol jeho cenu na dva aj pol milióna eur. Na majstrovstvách Európy sa môže predať do lepšieho klubu.

Zaujať môže ihneď proti Poľsku. Bude zvádzať súboje s Robertom Lewandowskim. Ak by najlepšieho útočníka sveta ustrážil, bola by to preňho famózna reklama.

„Určite je to výzva nielen pre mňa, ale pre nás všetkých. Jednotlivec ho bude brániť veľmi ťažko. Pomôže nám iba kompaktnosť, tímový výkon a to, že si na ihrisku budeme všetci pomáhať. Len tade vedie cesta,“ šípi Šatka.

Hamšík: Máme silu na postup

Vo svetovom rebríčku FIFA je Poľsko na 21. mieste, Slovensku patrí 36. miesto. Z ôsmich vzájomných zápasov vyhrali Slováci štyri, trikrát triumfovali Poliaci.

"Sme v podobnej situácii ako na predchádzajúcich šampionátoch, nie sme favoritmi. Ale futbal je nevyspytateľný a myslím si, že máme silu na to, aby sme postúpili zo skupiny. Musíme ale podať také výkony, aby sme si to zaslúžili,“ vravel kapitán Marek Hamšík.

V poslednom období mal problémy s lýtkom, ale proti Poliakom by nemal chýbať. Otázny je štart útočníka Ivana Schranza.