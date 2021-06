Slovákov vyrušil požiarny poplach. Nebolo to príjemné, tvrdí Tarkovič

„Chcel by som pozdraviť fanúšikov, ktorí nám držali palce a fandili, na štadióne či doma pri televízii,“ priznal reprezentačný tréner na tlačovej konferencii.

Tarkovič pripravil mužstvo výborne, z každej stránky. Najmä v prvom polčase Slováci predvádzali výborný futbal. Hoci hrali zo zabezpečenej obrany, Poliakov nepúšťali do šancí.

„V závere zápasu sa tlak dal očakávať. Hrali vabank. Riskovali. Som rád, že sme to zvládli takticky,“ dodal.

Víťazný gól napokon strelil obranca Milan Škriniar. Bolo to v čase, keď Poliaci hrali v početnej nevýhode.

„Zaspali sme úvod druhého polčasu, hoci sme sa na to pripravovali. Vyzdvihol by som však poľský tím, ktorý ukázal kombinačnú kvalitu,“ vraví Tarkovič.

Mužom zápasu bol Škriniar, ktorý šéfoval v obrane a strelil aj víťazný gól.

„Podal veľmi dobrý výkon. S Lewandowským zviedol veľa súbojov, rovnako ako Šatka či Pekarík,“ tešil sa reprezentačný kouč.

V taktickom zámere sa snažil eliminovať poľskú ľavú stranu. Aj preto mal pravý krídelník Lukáš Haraslín viac defenzívnejších úloh. „Tie si plnil zodpovedne,“ dodal.

Slováci zažili požiarny poplach

Slováci zvíťazili aj napriek tomu, že pred zápasom mali viaceré ťažkosti. Nielen so zranenými hráčmi, ale aj požiarnym poplachom.

„Nebolo to príjemné, ale chlapci sú profíci. Narušilo to prípravu na zápas, ale nie až tak zásadne, aby nás to vykoľajilo. Najdôležitejší je výkon na ihrisku, nie, čo sa deje okolo neho,“ priznal Tarkovič.