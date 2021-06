Podceňovaní Slováci šokovali. Ich líder ukázal svetovú triedu

Okolo jedného sa obtočil, druhému poslal loptu pomedzi nohy. Vnikol do šestnástky a vystrelil. Lopta síce bola ešte tečovaná domácim brankárom, ale prešla do bránky.

Bol to najlepší výkon Slovákov za posledné obdobie. Rozhodne najlepší pod vedením trénera Štefana Tarkoviča.

Obetavý. Zvládnutý dobre takticky. Súdržný. Ale aj sebavedomý. Zblokovali veľa striel. Podceňovaný tím, ktorý pred veľkým turnajom nepôsobil príliš dobre, prekvapil. Ukázal charakter.

A Slováci pridali ešte jeden bonus. Vymazali Roberta Lewandowského. Najobávanejší svetový kanonier sa nepresadil. Slovákov nepokoril ani v piatom vzájomnom zápase.

"Nedá sa ani opísať, čo prežívame - je to fantázia. Málokto to asi čakal. Išli sme za víťazstvom. Pomohlo nám vylúčenie Krychowiaka. Vstúpiť takto do turnaja majstrovstiev Európy je niečo úžasné. Mohlo to byť z mojej strany lepšie. Bolo to cítiť, že som dlho nehral reprezentačný zápas. Päť-šesť chalanov skončilo v kŕči, 'odmakali' sme si to," vravel po zápase kapitán Marek Hamšík.