ONLINE: Slovensko - Poľsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (skupina B)

Fínsko a Slovensko dnes odohrajú svoj úvodný zápas v skupine B na MS vo florbale žien 2025.
Slovenky sa šampionáte predstavia v skupine B v Brne, kde odohrajú všetky súboje v skupinách. Postupne vyzvú Poľsko, Fínsko a Švédsko.
Kde sledovať MS vo florbale 2025 v TV?
ONLINE PRENOS: Slovensko - Poľsko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, skupina B, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
MS žien Skupina B 2025/2026
06.12.2025 o 20:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poľsko
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní MS vo florbale žien. Dnes budeme sledovať zápas medzi Slovenskom a Poľskom.
Program Slovenska na MS vo florbale žien 2025.
Základná skupina.
Sobota 6. december o 20.30 h:
Slovensko – Poľsko
Nedeľa 7. december o 13.00 h:
Slovensko – Fínsko
Pondelok 8. december o 20.00 h:
Slovensko – Švédsko
Nominácia Slovenska na MS žien v Brne a Ostrave
Brankárky: Pavlína Farulová (ŠK 98 Pruské), Romana Veleková (Bulldogs Brno/ČR)
Hráčky: Klára Grossová (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Katarína Klapitová (Red Ants Winterthur/Švaj.), Hana Vendžurová (Bulldogs Brano/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Barbora Kocúrová (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Nikol Drábeková (Floorball Uri/Švaj.), Daniela Hrabovská (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Zuzana Mrázová (FBK Harvard Partizánske), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Miriam Buková (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Linda Pudišová (FBC Ostrava/ČR), Laura Chúpeková (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Sophia Sabolová (1. SC Vítkovice/ČR), Jana Trošková (ŠK 98 Pruské), Alexandra Faktorová (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Eva Ragačová (FbŠ Bohemians Praha/ČR), Eva Mária Kamenská (Florbal Chomutov/ČR), Tamara Dobošová (FBK Harvard Partizánske)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.