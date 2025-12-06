ONLINE: Slovensko - Poľsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (skupina B)

Slovensko - Poľsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS vo florbale žien 2025.
Slovensko - Poľsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS vo florbale žien 2025. (Autor: Sportnet)
Sportnet|6. dec 2025 o 17:30
Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS vo florbale žien 2025: Slovensko - Poľsko.

Fínsko a Slovensko dnes odohrajú svoj úvodný zápas v skupine B na MS vo florbale žien 2025.

Slovenky sa šampionáte predstavia v skupine B v Brne, kde odohrajú všetky súboje v skupinách. Postupne vyzvú Poľsko, Fínsko a Švédsko.

Kde sledovať MS vo florbale 2025 v TV?
Florbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Poľsko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, skupina B, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

MS žien Skupina B 2025/2026
06.12.2025 o 20:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poľsko
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní MS vo florbale žien. Dnes budeme sledovať zápas medzi Slovenskom a Poľskom.

Program Slovenska na MS vo florbale žien 2025.

Základná skupina.

Sobota 6. december o 20.30 h:

Slovensko – Poľsko

Nedeľa 7. december o 13.00 h:

Slovensko – Fínsko

Pondelok 8. december o 20.00 h:

Slovensko – Švédsko

Nominácia Slovenska na MS žien v Brne a Ostrave

Brankárky: Pavlína Farulová (ŠK 98 Pruské), Romana Veleková (Bulldogs Brno/ČR)

Hráčky: Klára Grossová (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Katarína Klapitová (Red Ants Winterthur/Švaj.), Hana Vendžurová (Bulldogs Brano/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Barbora Kocúrová (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Nikol Drábeková (Floorball Uri/Švaj.), Daniela Hrabovská (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Zuzana Mrázová (FBK Harvard Partizánske), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Miriam Buková (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Linda Pudišová (FBC Ostrava/ČR), Laura Chúpeková (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Sophia Sabolová (1. SC Vítkovice/ČR), Jana Trošková (ŠK 98 Pruské), Alexandra Faktorová (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Eva Ragačová (FbŠ Bohemians Praha/ČR), Eva Mária Kamenská (Florbal Chomutov/ČR), Tamara Dobošová (FBK Harvard Partizánske)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.

Tabuľka skupiny B na MS vo florbale žien 2025

Florbal

