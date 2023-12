Slováci zvládli zápas s Nórmi a ostávajú stopercentní. V druhej tretine dali päť gólov

MS v hokeji do 20 rokov 2024 - skupina B

Severania ale vstúpili do zápasu lepšie. Už vo štvrtej minúte po nedorozumení na slovenskej ofenzívnej modrej čiare Kmec neudržal puk a Nór Brandsegg-Nygard sa pustil do protiútoku a presne zakončil.

"Nóri sa nás snažia vyprovokovať, robia na nás hlúpe fauly," povedal Juraj Pekarčík.

Na začiatku druhej tretiny sa naši dostali do dvojgólového vedenia zásluhou Dvorského, ktorý v presilovke po peknej kľučke prepasoval puk do brány pomedzi brankárove nohy.

"Buď by som to dal medzi nohy, alebo by som to potiahol, gól by to bol tak či tak," okomentoval Dvorský svoj zásah pre JOJ Šport.