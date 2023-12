Petrovský bojuje o zmluvu v NHL. Ako dostal nezvyčajné meno?

Po úvodnom dvojzápase na MS U20 ste najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom Slovenska. V čom to tkvie?

Myslím si, že to je vďaka mojim spoluhráčom. Filip (Mešár) mi to dvakrát nahral do prázdnej, proti Švajčiarom som dal ďalší gól do prázdnej bránky, takže je to aj o šťastí. Ja sa snažím robiť poctivo veci a od toho sa potom odvíjajú aj tie góly.