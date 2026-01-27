Slovenky neuspeli ani v druhom zápase na ME. Po Grécku nestačili ani na Nemky

Slovenské reprezentantky vo vodnom póle
Slovenské reprezentantky vo vodnom póle (Autor: Facebook/Slovakia Water Polo)
TASR|27. jan 2026 o 13:18
Na svoj ďalší duel nastúpia vo štvrtok 29. januára od 19.45 proti Francúzsku.

ME vo vodnom póle žien - skupina A

Nemecko - Slovensko 22:11 (7:5, 6:1, 4:1, 5:4)

Góly SR: Stankovianska 5, Sedláková 3, Garančovská, Vargová a Holičová po 1.

Slovenské reprezentantky vo vodnom póle prehrali aj vo svojom druhom zápase na ME v portugalskom Funchale.

V utorňajšom stretnutí základnej A-skupiny podľahli Nemecku 11:22. Na svoj ďalší duel nastúpia vo štvrtok 29. januára od 19.45 proti Francúzsku.

V dueli B-skupiny zvíťazil domáce Portugalsko nad Rumunskom 12:7. Obhajkyne titulu z Holandska zdolali v D-skupine výber Švajčiarska 28:2.

﻿Do vyraďovacej časti postúpia dva najlepšie tímy, družstvá na 3. a 4. mieste čakajú súboje o 9.- 16. miesto.

