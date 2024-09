ONLINE: AS Monaco - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

AS Monaco



Hráči AS Monaco majú na úvod Ligy majstrov mimoriadne náročného protivníka zo Španielska. V domácej súťaži sa im zatiaľ darí veľmi dobre. Zo štyroch odohratých zápasov majú na svojom konte 10 bodov a pozitívne skóre 7:1.



FC Barcelona



Zverenci Hansa Flicka majú zatiaľ parádny vstup do sezóny. V La lige majú po odohratých 5 zápasoch plný počet 15 bodov a vysoko pozitívne skóre 17:4. Hostia z Barcelony sú v dnešnom zápase jasným favoritom a mali by brať tri body. Uvidíme ako to dnes zvládnu.