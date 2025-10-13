Futbalovú reprezentáciu neuvidíte na STVR. Kde sledovať zápas Slovensko - Luxembursko?

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona reaguje počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.
Sportnet|13. okt 2025 o 09:26
Pozrite si TV program zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v boji o postup na MS vo futbale 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A spolu s reprezentáciou Nemecka, Luxemburska a Severného Írska.

Slováci vstúpili do kvalifikácie výborne, po zápasoch s Nemeckom a Luxemburskom mali na konte šesť bodov. Minulý piatok však prišlo zaváhanie na pôde Severného Írska.

Už dnes však budú čeliť reprezentácii Luxemburska. Zápas sa začína o 20.45 h a odvysiela ho platený kanál Sport 1.

Kde sledovať kvalifikáciu MS vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Viac zápasov

Skupinová fáza kvalifikácie je rozdelená do 12 skupín, z ktorých priamo postupujú na svetový šampionát iba víťazi skupín.

Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.

Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

