ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (o 5. až 8. miesto)

Slovensko a Lotyšsko dnes hrajú súboj o 5. až 8. miesto na MS vo florbale žien 2025.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Lotyšsko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, o 5. až 8. miesto, NAŽIVO, sobota, výsledky)
MS žien O 5. - 8. miesto 2025/2026
13.12.2025 o 13:30
Lotyšsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:30. Slovenské florbalistky po vypadnutí vo štvrťfinále so Švajčiarskom budú hrať o umiestnenie. Dnes si to rozdajú s Lotyšskom.
Slovensko
Naše reprezentantky začali šampionát zápasom s Poľskom, ktorý po výbornom výkone zvládli a napokon triumfovali 7:3. Následne prišli dve ťažké prehry s veľkými favoritkami. Najprv prehra s Fínskom 4:13 a následne prehra so Švédskom 1:15. V osemfinále sme vyzvali Holanďanky, ktoré sme s prehľadom porazili 11:4. Vo štvrťfinále nám Švajčiarky nedali žiadnu šancu. Prehrali sme jasne 1:14.
Lotyšsko
Lotyšsko začalo turnaj zápasom proti Švajčiarsku. Po veľmi dobrom výkone napokon prehralo 4:8. Následne na to prišla prehra s domácou reprezentáciou Česka 2:6. Lotyšské mužstvo nedokázalo v skupine poraziť ani posledného súpera z Dánska. Podľahlo mu 4:6. Prvá a jediná výhra prišla v osemfinále. Proti Nemecku dokázalo lotyšské mužstvo triumfovať tesne 4:3. Vo štvrťfinále proti favorizovaným Švédkam nemali hráčky Lotyšská žiadnu šancu. Prehrali vysoko 3:16
