Budú chcieť vrátiť súperovi prehru. Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko? (TV program)

Momentka z prípravného zápasu Slovensko - Lotyšsko. (Autor: Hockey Slovakia)
Sportnet|3. máj 2026 o 08:00
Slovenskí hokejisti hrajú v Bratislave aj druhý zápas.

Slovenská hokejová reprezentácia dnes pokračuje prípravou na MS v hokeji 2026.

Slováci nastúpia už na šiesty duel pred svetovým šampionátom. Druhé stretnutie s Lotyšskom odvysiela v nedeľu takisto stanica JOJ Plus.

Slováci v prvom zápase so súperom prehrali po výsledku 1:5 a v piatom stretnutí zaznamenali už štvrtý neúspech.

JOJ plus
Kde sledovať Slovensko - Lotyšsko v TV?
V ére samostatnosti odohrali Slováci s Lotyšmi dokopy 41 zápasov, z ktorých 26 vyhrali, v troch sa zrodila remíza a v dvanástich triumfoval tím z Pobaltia.

Na minuloročných majstrovstvách sveta v Štokholme im podľahli vysoko 1:5, čo rozhodlo, že nepostúpili zo skupiny do štvrťfinále.

Slovákov čakajú po dvojzápase s Lotyšskom ešte záverečné dva prípravné zápasy s Dánskom, ktoré sa odohrajú v piatok a sobotu 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi.

Nominácia SR na tretiu časť prípravy pred MS

Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)

Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), František Gajdoš (Litvínov), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice)

Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Jakub Minárik, Filip Lukošik (obaja HC Energie Karlovy Vary), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Aurel Nauš (HK Poprad), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)

Zápasy Slovenska na MS v hokeji 2026

16.05. 12:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 12:20
| Skupina B
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
19.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
21.05. 20:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
24.05. 20:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 16:20
| Skupina B
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena

    Na snímke hráči a realizačný tím Slovenska po zisku strieborných medailí.
