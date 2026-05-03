Budú chcieť vrátiť súperovi prehru. Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko? (TV program)

Slovenská hokejová reprezentácia dnes pokračuje prípravou na MS v hokeji 2026.
Slováci nastúpia už na šiesty duel pred svetovým šampionátom. Druhé stretnutie s Lotyšskom odvysiela v nedeľu takisto stanica JOJ Plus.
Slováci v prvom zápase so súperom prehrali po výsledku 1:5 a v piatom stretnutí zaznamenali už štvrtý neúspech.
V ére samostatnosti odohrali Slováci s Lotyšmi dokopy 41 zápasov, z ktorých 26 vyhrali, v troch sa zrodila remíza a v dvanástich triumfoval tím z Pobaltia.
Na minuloročných majstrovstvách sveta v Štokholme im podľahli vysoko 1:5, čo rozhodlo, že nepostúpili zo skupiny do štvrťfinále.
Slovákov čakajú po dvojzápase s Lotyšskom ešte záverečné dva prípravné zápasy s Dánskom, ktoré sa odohrajú v piatok a sobotu 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi.
Nominácia SR na tretiu časť prípravy pred MS
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), František Gajdoš (Litvínov), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Jakub Minárik, Filip Lukošik (obaja HC Energie Karlovy Vary), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Aurel Nauš (HK Poprad), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)
Zápasy Slovenska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B