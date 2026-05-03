Akí hráči z NHL posilnia Česko na MS? Generálny manažér komunikoval aj s Pastrňákom

David Pastrňák z Bostonu zatiaľ nevylúčil možnosť posilniť českú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
S generálnym manažérom národného tímu Jiřím Šlégrom sa strelec víťazného gólu z finále predvlaňajšieho domáceho šampionátu v Prahe dohodol, že si dajú vedieť o týždeň. Šlégr to uviedol v rozhovore s novinármi.
Potvrdil tiež záujem o útočníkov Pavla Zachu (Boston) a Radka Faksu (Dallas). Otvorila sa aj možnosť osloviť brankárov Karla Vejmelku a Vítka Vaněčka (obaja Utah).
V príprave na šampionát pokračuje aj elitný obranca Filip Hronek, vyšetrenie neodhalilo žiadne vážnejšie zranenie.
Jednej z najväčších hviezd súčasnej NHL Pastrňákovi sa sezóna v zámorskej NHL skončila, keď Bruins doma podľahli Buffalu 1:4 a sériu 1. kola play off prehrali 2:4.
Dvadsaťdeväťročný útočník bol počas nej najproduktívnejším hráčom Bostonu, v šiestich zápasoch si pripísal sedem bodov za tri góly a štyri asistencie.
Naša dohoda zatiaľ nie je negatívnou správou
„Hovorili sme spolu, no dohodli sme sa, že si dáme ešte týždeň čas. David musí najprv absolvovať prehliadku, navyše sa mu narodila dcéra, takže potrebuje za morom vyriešiť niektoré záležitosti.
Naša dohoda zatiaľ nie je negatívnou správou, ale ani pozitívnou, momentálne by som to nechal skôr v takom neutrálnom štádiu, pretože vždy, keď vypadnete z bojov play off, nemá človek úplne náladu na takéto rokovania. O týždeň si však zavoláme,“ povedal Šlégr.
Zachovi sa zatiaľ nedovolal. „Aj jemu sa narodila dcéra. Sezónu nemal jednoduchú, keď pre otras mozgu prišiel o olympijské hry, takže počkáme. Nebudem robiť unáhlené závery, pretože sa mi s ním zatiaľ nepodarilo spojiť,“ vysvetlil Šlégr.
O nádej bojovať ďalej o Stanleyho pohár prišli aj hráči Utahu, ktorým vystavil stopku tím Vegas. K dispozícii tak môže byť brankárska dvojica Vejmelka, Vaněček.
Musíme počkať na výstupné prehliadky
„Určite s nimi budeme komunikovať, aj u nich musíme počkať na výstupné prehliadky, či sú zdravotne v poriadku. Uvidíme, ako to dopadne,“ uviedol Šlégr.
Už o deň skôr vypadol Dallas s útočníkom Faksom. „S Radkom som hovoril. Čaká na výstupnú prehliadku a rád by reprezentoval, no z lekárskeho hľadiska tomu nedáva veľkú šancu. Uvidíme, budeme veriť, že sa to podarí,“ želal si Šlégr.
S trénerom Radimom Rulíkom rokovali aj o finalistoch extraligy z Pardubíc a Třinca. „Bavili sme sa o tom, pretože je tam množstvo kvalitných hokejistov, o ktorých by sme mali záujem.
Teraz sa to všetko tvorí a rieši, komunikujeme s nimi najmä ohľadom ich zdravotného stavu, pretože tie série boli pomerne vypäté a fyzicky náročné. Počkajme po zajtrajšom zápase (na Českých hrách), keď začneme oznamovať, či budú nejaké príchody v najbližšom čase,“ povedal Šlégr.
Vyšetrenie na magnetickej rezonancii rozptýlilo obavy ohľadom Hronka, ktorý nedohral štvrtkový úvodný zápas Českých hier v Českých Budějoviciach proti Fínsku.
„Nič sa tam nenašlo, čo je pre nás dobrá správa. Filip teda normálne pokračuje v príprave na majstrovstvá sveta,“ potvrdil Šlégr.