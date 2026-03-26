Slovensko je dva kroky od svetového sna. Pomôcť môže nečakaný faktor

Môže to byť nekonečný večer. Taký, ktorý sa natiahne až k polnoci, roztrhá nervy a rozhodnú ho až penalty. Presne tie momenty, keď už nerozhodujú nohy, ale hlava.
Slovensko stojí na prahu niečoho veľkého.
„Je to historický moment pre našu krajinu,“ vyhlásil tréner Francesco Calzona.
Už vo štvrtok 26. marca (20.45, STVR ŠPORT) privíta slovenská reprezentácia v semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026 Kosovo.
Ak uspeje, o päť dní neskôr – v utorok 31. marca – ju čaká doma finále proti víťazovi súboja Turecko – Rumunsko. Dva zápasy, ktoré môžu definovať celé kvalifikačné úsilie.
„Čaká nás zápas dvadsaťročia pre Slovensko a slovenský futbal. Budem držať palce Francescovi aj mužstvu, pretože táto generácia hráčov si zaslúži postup na MS,“ vyhlásil Vladimír Weiss.
Prvý a posledný
Je symbolické, že to hovorí práve on. Muž, ktorý ako prvý a zároveň posledný doviedol Slovensko na majstrovstvá sveta – v roku 2010 v JAR.
„Calzona je takmer taktický dokonalý,“ dodal Weiss.
Keď sa Slováci naposledy predstavili na svetovom šampionáte, väčšina dnešného kádra chodila ešte na základnú školu. Jediným priamym pamätníkom je Peter Pekarík, ktorý v októbri oslávi štyridsiatku.
Martin Dúbravka bol vtedy v širšom kádri, no medzi trojicu brankárov na turnaj sa nedostal.
„Pre mnohých z nás je to posledná šanca,“ uvedomuje si Ondrej Duda.
VIDEO: Dúbravka o Kosove
Hral na troch európskych šampionátoch (2016, 2020, 2024), no majstrovstvá sveta – USA, Kanada, Mexiko – sú stále len snom.
Má 31 rokov. Jeho rovesníkmi sú Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Ľubomír Šatka či Martin Valjent.
Ide aj o peniaze
Ide o viac než len šport. Hrá sa aj o veľký finančný balík – každý postupujúci tím získa od FIFA približne desať miliónov eur. Pre slovenský futbal by to bola výrazná pomoc.
Tak blízko k svetovému šampionátu nebolo Slovensko od roku 2010. Teraz potrebuje zvládnuť dva kroky.
Slovensko vs Kosovo
Semifinále baráže
Hrá sa vo štvrtok (o 20.45 vysiela STVR) na Tehelnom poli.
Predpokladaná zostava SR
Dúbravka – Gyömbér, Vavro (Valjent), Obert, Hancko – Lobotka, Duda, Bero – Suslov, Strelec, Haraslín.
Zápas na Tehelnom poli je vypredaný.
Slováci majú zásadnú výhodu – hrajú doma. Aj vlaňajšia kvalifikácia ukázala, že na vlastnom ihrisku sú oveľa silnejší. Vyhrali všetky tri domáce zápasy. Naopak, vonku prehrali dva a vo všetkých troch boli herne slabší.
Viacerých kľúčových hráčov v posledných dňoch trápili zranenia. Kapitán Milan Škriniar utrpel čiastočnú trhlinu v oblasti slabín a od 20. februára nehral. Jeho štart sa nezdá príliš pravdepodobný a bol by veľkým riskom.
Očakávaná zostava
„Za posledný rok a pol sme mali vždy problémy so zložením tímu a je to tak aj teraz. Nechcem sa však vyhovárať. Hráči, ktorí sú tu, si zaslúžia, že nás dostali až sem.
Budem od nich žiadať 100 percent a verím, že zo seba vydajú maximum, tak ako doteraz,“ hovorí Calzona.
VIDEO: Calzona na tlačovej konferencii
Talian takmer určite staví na osvedčených hráčov.
V bráne má isté miesto Martin Dúbravka, na krajoch obrany Dávid Hancko a Norbert Gyömbér.
Ak nebude v poriadku Škriniar, vzniká dilema: Denis Vavro, Adam Obert, Ivan Mesík a Martin Valjent – štyria hráči na dve miesta.
„Nie je čas na experimenty,“ vyhlásil Calzona. Ak sa toho bude držať, pravdepodobne postaví dvojicu Obert – Vavro.
V strede poľa by mala hrať trojica Lobotka – Duda – Bero, alternatívou je Ondrej Rigo. Na krídlach Lukáš Haraslín a Tomáš Suslov (Dávid Ďuriš sa náhle zranil), na hrote Dávid Strelec.
Pozor na Kosovo
„Možno si ľudia povedia, že je to Kosovo, žiadna veľká reprezentácia, ale sú tam dobrí futbalisti,“ upozorňuje Lobotka.
Vo svetovom rebríčku FIFA je Kosovo na 79. mieste, Slovensko na 44. To však nemusí nič znamenať.
Kosovo v roku 2025 vyhralo sedem z deviatich zápasov. Dvakrát zdolalo Švédsko a prehralo iba so Švajčiarskom. Lepšie vyšlo aj z konfrontácie so Slovinskom (2:0, 0:0).
Útočník Vedat Muriqi z Mallorcy strelil 18 gólov v španielskej lige. Fisnik Asllani pridal osem zásahov v Bundeslige. Viacerí hráči pôsobia v Serii A či Bundeslige.
Nemecký tréner Franco Foda vedie Kosovo od februára 2024. Z 19 zápasov vyhral 12 (úspešnosť viac ako 63 %). Calzona má úspešnosť viac ako 47 %.
Kosovu bude chýbať kapitán Amir Rrahmani (Neapol) aj stredopoliar Leon Avdullahu.
„Strata Rrahmaniho je pre nich veľká. Napriek tomu majú kvalitných hráčov zo Serie A aj Bundesligy a hodnota ich tímu je vyššia ako naša. Je to nebezpečný a nepríjemný súper,“ dodal Calzona.
Spomienky na drámu
Baráž o postup na majstrovstvá sveta hrali Slováci iba raz – v roku 2005. Vtedy však mala inú podobu: hralo sa proti jednému súperovi a na dva zápasy. Slováci prehrali v Španielsku 1:5 a doma uhrali remízu 1:1.
V roku 2020 si zahrali podobnú baráž o EURO. Na Tehelnom poli zdolali Írsko až po penaltovom rozstrele.
Bol to zápas, ktorý sa natiahol takmer do polnoci. Bez gólov v riadnom čase, bez gólov aj po predĺžení. Rozhodli až penalty – a Slováci boli stopercentní.
Vtedajší tréner Pavel Hapal musel pred zápasom rázne improvizovať a meniť plány zo dňa na deň. Na poslednú chvíľu prišiel o dve veľké opory.
Hrali bez hviezd
Najprv mu vypadol Stanislav Lobotka, ktorý zostal v Neapole v karanténe. Deň pred zápasom prišiel aj o šéfa obrany Milana Škriniara, ktorý mal pozitívny test na Covid–19.
Už predtým prešiel o brankára Martina Dúbravku či obrancu Dávida Hancka. Obaja vypadli pre zranenie. Slovensku tak v kľúčovom zápase chýbali štyria kľúčoví hráči.
Slováci napriek tomu postúpili. Na stopérskom poste nastúpili spolu Denis Vavro a Martin Valjent.
Krátko nato bol Hapal odvolaný a nahradil ho Štefan Tarkovič. Pod jeho vedením Slovensko vo finále baráže zdolalo Severné Írsko v Belfaste.
História sa môže zopakovať. Opäť môže rozhodovať jeden večer. Jedna chyba. Jedna penalta.
Škaredé počasie
A možno aj pevné nervy tesne pred polnocou.
Podľa prognóz môže zápas ovplyvniť aj počasie. Nad Bratislavou sa má výrazne ochladiť, očakáva sa dážď, dokonca nie je vylúčené ani sneženie. Fúkať by mal studený a silný vietor, čo môže zmeniť charakter zápasu.
Takéto podmienky pritom historicky Slovákom skôr vyhovovali. Tvrdšie, nepríjemné počasie často zvýrazní bojovnosť, disciplínu a fyzickú pripravenosť – teda faktory, na ktorých vie slovenský tím stavať. Pre technickejšie ladených súperov býva naopak limitujúce.
Aj tento detail môže rozhodovať. V zápase, kde pôjde o všetko, totiž nemusí zavážiť len kvalita, ale aj schopnosť prispôsobiť sa podmienkam.