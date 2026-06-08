    Slovincov udržal v hre Šporar, no Chorváti uspeli aj vďaka Modričovi. Nóri s Marokom vybojovali remízu

    Futbalisti Chorvátska oslavujú víťazstvo.
    Futbalisti Chorvátska oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 07:11
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    Nóri odvrátili prehru až štvrťhodinu pred koncom.

    Futbalisti Chorvátska vyhrali v generálke pred štartom futbalových MS v prípravnom zápase nad Slovinskom 2:1.

    O triumfe rozhodli až v nadstavenom čase, keď sa v tretej minúte nadstavenia presadil striedajúci Mario Pašalič.

    Pred ním skóroval aj kapitán Luka Modrič, v slovinskom drese sa gólovo presadil útočník bratislavského Slovana Andraž Šporar.

    Remízou 1:1 sa skončil prípravný duel Nórska s Marokom v americkom Harrisone. Maročanov poslal do vedenia už v 8. minúte Brahim Diaz z Realu Madrid.

    Nóri odvrátili prehru až štvrťhodinu pred koncom, keď sa presadil kapitán Martin Ödegaard. Taliani, ktorí sa na MS 2026 neprebojovali, uspeli s omladeným kádrom pod dočasným trénerom Silviom Baldinim na pôde Grécka.

    O ich víťazstve 1:0 v Heraklione rozhodol už v 18. minúte Francesco Pio Esposito.

    Kolumbia vyhrala v americkom San Diegu nad Jordánskom 2:0 dvoma zásahmi Jhona Ariasa a Ekvádor si poradil s Guatemalou hladko 3:0.

    MS vo futbale 2026 - príprava (nedeľa, 7. jún)

    Chorvátsko – Slovinsko 2:1 (0:0)

    Góly: 51. Modrič, 90.+3 Pašalič – 83. Šporar

    Maroko – Nórsko 1:1 (1:0)

    Góly: 8. Diaz – 75. Ödegaard

    Grécko – Taliansko 0:1 (0:1)

    Gól: 18. Esposito

    ČK: 68. Reggiani (Tal.)

    Ekvádor – Guatemala 3:0 (1:0)

    Góly: 19. Caicedo (z 11 m), 73. Angulo, 78. Estupiňan

    Kolumbia – Jordánsko 2:0 (1:0)

    Góly: 41. a 55. Arias

    ČK: 90. Jamous (Jord.)

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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