    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina H
    Atlanta
    18:00
    Kapverdy
    Kapverdy

    Tréner potešil španielskych fanúšikov. Mladé hviezdy by mali byť k dispozícii už na prvý zápas

    Lamine Yamal.
    Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 07:49
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    Obaja vynechali záver klubovej sezóny pre zranenia zadného stehenného svalu.

    Futbalisti Španielska budú môcť vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta 2026 proti Kapverdám počítať aj s ofenzívnymi hviezdami Laminom Yamalom a Nicom Williamsom. Potvrdil to tréner úradujúcich majstrov Európy Luis de la Fuente.

    Osemnásťročný krídelník Barcelony Yamal aj Williams z Athletica Bilbao vynechali záver klubovej sezóny pre zranenia zadného stehenného svalu, no ich zdravotný stav sa výrazne zlepšil.

    K dispozícii by mal byť aj krídelník Victor Munoz z Osasuny. Ani jeden z tejto trojice však neodcestoval do Mexika na generálku proti Peru (utorok o 4.00 SELČ) a zostali v tréningovom kempe reprezentácie v USA.

    „Mrzí nás, že nie sú s nami, ale lekársky tím odporučil, aby zostali v kempe. Všetci traja by mali byť pripravení na prvý zápas na MS. Rekonvalescencia prebieha veľmi dobre a ich stav sa neustále zlepšuje,“ uviedol de la Fuente.

    Majstri Európy Španieli vstúpia do svetového šampionátu 15. júna v Atlante proti debutantovi z Kapverdských ostrovov.

    Následne ich čaká v tom istom meste duel so Saudskou Arábiou a skupinovú fázu uzavrú v mexickej Guadalajare proti Uruguaju.

    Španielsko patrí medzi hlavných kandidátov na zisk titulu a práve Yamal by mohol byť jednou z najväčších hviezd turnaja. Informovala agentúra AFP.

    Program Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KapverdyKapverdyCPV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Ideálny test, pochvaľuje si tréner Curacaa. Svetový šampionát odštartuje proti veľkému favoritovi
    dnes 09:06
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Ideálny test, pochvaľuje si tréner Curacaa. Svetový šampionát odštartuje proti veľkému favoritovi
    dnes 09:06
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