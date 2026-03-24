Slovensko má dôvod na vážne obavy. Váži cez sto kilogramov a má výnimočnú hlavu

Viete si predstaviť, že by dnes nejaký Slovák mal v prebiehajúcej sezóne slávnej španielskej ligy na konte 18 gólov? Ak nie, je to pochopiteľné.
Už vo štvrtok 26. marca (o 20:45 vysiela STVR ŠPORT) Slovensko privíta Kosovo v semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026. A práve takúto realitu prináša súper – hráča s číslami, na aké slovenský futbal nie je zvyknutý. Objektívne existuje dôvod na obavy.
Ako dieťa zažil vojnu. Dnes naháňa Kyliana Mbappého v tabuľke strelcov La Ligy.
Príbeh Vedata Muriqiho nie je len futbalový. Je to príbeh prežitia.
Ako malý chlapec sa tiesnil v pivnici s viac ako päťdesiatimi ľuďmi. Strach, hlad a neistota boli každodennou realitou. V rozsiahlom rozhovore pre El País opísal, ako vyzerali dni počas konfliktu medzi jeho krajinou a Srbskom.
Ušli na traktore
„Delili sme sa o liter mlieka na deň a o cibuľu pre 50 ľudí,“ spomína.
Najdesivejší moment prišiel, keď do ich domu vtrhli srbskí vojaci. Rodine dali dve minúty na útek, inak by dom vyhodili do vzduchu.
Ušli na traktore do Albánska, kde prežívali v utečeneckých táboroch. Až po skončení bojov sa mohli vrátiť – do zničeného domova.
Vojna mu vzala otca. A detstvo. Už ako deväťročný musel začať pracovať v reštaurácii svojich strýkov, aby pomohol uživiť matku a sestru.
„Keď pijem kávu alebo jem chlieb, vždy ďakujem Bohu. Viem, čím som si prešiel, a ak je na vojne niečo pozitívne, tak to, že ma naučila vážiť si aj tie najmenšie veci,“ povedal pre ESPN.
Bol aj čašník
Futbal bol únikom aj nádejou. Začínal v KF Liria v rodnom Prizrene. Ako 18-ročný odišiel do Albánska, do Teuta Durrës. Aj tam však musel kombinovať futbal s prácou čašníka, aby finančne pomohol rodine.
Zlom prišiel v Turecku. V drese Çaykur Rizespor nastrieľal v sezóne 2018/19 sedemnásť ligových gólov. Nasledoval prestup za takmer šesť miliónov eur do Fenerbahçe istanbul, kde okamžite potvrdil kvalitu – v prvej sezóne dal 15 ligových gólov.
Veľký prestup do Lazio v roku 2020 (21 miliónov eur) však nevyšiel. Nezapadol do systému, trápili ho zranenia a v 49 zápasoch strelil len dva góly. Talianske médiá ho v tom čase označovali za jeden z najhorších prestupov sezóny.
Zlomený? Nie. V roku 2022 prišiel reštart v RCD Mallorca. Najprv hosťovanie, neskôr prestup za sedem miliónov eur – a znovuzrodenie.
Životná sezóna
Už v sezóne 2022/23 strelil v La Lige 15 gólov. V priebehu necelých piatich sezón má na konte v španielskej lige už 52 gólov.
Dnes prežíva životnú sezónu. Má 18 gólov a stále desať zápasov pred sebou. Pred ním je len Mbappé s 23 zásahmi, za ním Lamine Yamal so štrnástimi.
A to hrá za Mallorcu, ktorá bojuje o záchranu.
Meria 194 centimetrov. Prezývajú ho „pirát zo vzduchu“, pretože množstvo gólov strieľa hlavou.
Zároveň naháňa klubový rekord. Za Mallorcu dal dovedna 53 gólov, len o jeden menej ako legendárny Samuel Eto’o.
Jeho kvality veľmi dobre pozná aj slovenský reprezentant Martin Valjent, ktorý s ním pôsobí v jednom tíme:
Vynikajúci kamarát
„Okrem toho, že to môj spoluhráč, je to taktiež môj vynikajúci kamarát. Možno jeden z najlepších, ktorých som si vo futbalovom živote našiel. Sú rovnako,“ opisoval Valjent.
Platí to aj pre neho osobne, keďže v národnom tíme je zástupca kapitána.
„Je to asi najlepší hlavičkár, akého som kedy v živote zažil. Pre nás na Malorke je to kľúčový hráč. Tím pracuje pre neho, aby bol úspešný a aby sme z neho ťažili,“ dodal Valjent. Do národného tímu sa vrátil prvýkrát od septembra 2023. Možno ako zbraň proti Muriqimu.
„Je to obrovský stokilový chlap, ale ako človek je úplný opak. Je to milý a rodinne založený muž, ktorý je navyše veľmi skromný. Nemal jednoduchú kariéru a ani život. Veľa o ňom hovorí to, akú kariéru si dokázal postupne vybudovať,“ tvrdil Valjent.
Za reprezentáciu Kosova nastúpil Muriqi 66-krát a strelil 32 gólov. K tejto bilancii sa žiadny zo slovenských reprezentantov ani len nepribližuje.
Favorit? Slovensko
Napriek tomu Muriqi pred vzájomným súbojom považuje slovenský tím za favorita:
„Vidím to takto, bez ohľadu na súpera bude Kosovo vždy outsiderom. Favoritom je náš súper. Videl som, že Slováci sú silní nielen takticky, ale aj psychologicky.“
Sebakritiku si neodpustí ani po životnej sezóne. V rozhovore pre El País s humorom uviedol:
„Niekedy sa mi zdá, že hrám iný šport. Nie som rýchly, technický ani agilný, ale viem, ako prežiť na ihrisku.“
Slovenským rekordérom v La Lige za jednu sezónu je Milan Luhový. V ročníku 1990/91 strelil v drese Sporting Gijón 16 ligových gólov, v tabuľke strelcov skončil na štvrtom mieste. Bol to úlet.
Muriqi je dnes ešte vyššie.
A slovenská obrana bude stáť presne proti nemu.