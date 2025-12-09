ONLINE: Slovensko - Holandsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (osemfinále)

Slovensko a Holandsko dnes hrajú osemfinále na MS vo florbale žien 2025.
Slovenky po skupinovej fáze zabojujú dueli play-off o štvrťfinále proti Holanďankám, ktoré obsadili druhé miesto vo výkonnostne slabšom „céčku“.
Kde sledovať MS vo florbale žien 2025?
MS žien Osemfinále 2025/2026
09.12.2025 o 11:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Holandsko
Prenos
Prajem pekné dopoludnie z dnešného prenosu MS vo florbale, ktoré sa hrajú v českých mestách v Brne a Ostrave. Dnes budeme sledovať osemfinálový zápas medzi Slovenskom a Holandskom.
Slovenské dievčatá začali šampionát zápasom proti Poľsku a dokázali zvíťaziť po výbornom výkone 7:3. Ďaľšie dva zápase sme odohrali proti veľkým favoritkám z Fínska a Švédska. S Fínskom sme prehrali 4:13 a Švédsko nás porazilo 1:15.
Holanďanky obsadili v skupine C druhú pozíciu za Nórskom. Holandské florbalistky dokázali v úvodnom zápase zdolať Austráliu 7:3. Následne prišla prehra s favorizovaným Nórskom 4:8. V rozhodujúcom zápase dokázali poraziť Japonsko 7:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.