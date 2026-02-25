Zimné športy potrebujú väčšiu podporu. Chýbaju financie, prekážkou je aj zákon

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na tlačovej besede zhodnotil výkony športovcov spod Tatier na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Zúčastnili sa na nej prezident SOŠV Anton Siekel, vedúci výpravy na ZOH 2026 Roman Buček a tiež najvyšší predstavitelia a zástupcovia športových zväzov, ktoré mali zastúpenie na hrách ako Miroslav Šatan (ľadový hokej), Martin Paško (lyžovanie), Peter Majerník (krasokorčuľovanie), Viera Bachárová-Findurová i Jaroslav Slávik (sánkovanie) a Milan Jagnešák (boby).
Cez nahraný odkaz na veľkoplošnej obrazovke sa pripojili aj aj Peter Vozár (biatlon) a Blanka Hympánová (šortrek).
Chýbaju financie či infraštruktúra
Majerník prezradil, že stanovené ciele s Adamom Hagarom dosiahli. "Vynikajúce výsledky. V najbližšom olympijskom cykle chceme postaviť tím vo všetkých disciplínach, aj v tých párových," smelo vyhlásil predseda Výkonného výboru Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.
"Potešením sú aj silní juniori, aj vďaka ktorým sa môže poskladať o štyri roky mimoriadne konkurencieschopný káder a všetci sa pokúsia zabojovať o tímovú trofej.
Hendikepom je však čas na ľade, o ktorý sa delíme s hokejom. Chýba nám národné krasokorčuliarske centrum, kde by boli podmienky zabezpečené na úrovni, na akej by mali byť," uzavrel Majerník na tlačovej besede.
VIDEO: Buček hodnotí výkon slovenských športovcov na ZOH 2026
Predsedníčka Slovenského zväzu sánkarov Bachárová-Findurová uznala, že päť sánkarov - reprezentantov na ZOH je "malý zázrak".
"Ďalší problém je, že za posledné 4 roky klesol príspevok o 25 percent, čo je veľké číslo. Aj vďaka ďalším sponzorom sa zabezpečili športovcom vhodné podmienky a napokon sme dokonca mohli mať až 8-člennú výpravu."
Bývalý športovec Jagnešák si myslí, že boby sú špecifický šport - súhrn atletiky, vzpierania a techniky v tobogane.
"Je to o financovaní. Bolo to namáhavé, lebo sa zmenil zákon o športe. Ide o podfinancovanie športu, ťažko získať sponzorov pre situáciu na Slovensku. Výkony Viktórie Čerňanskej v monoboboch boli aj odrazom spolupráce s lotyšskými priateľmi, s ktorými sme analyzovali dráhu."
Sánkovanie aj boby bojujú s rovnakým problémom - na Slovensku sa nenachádza žiadna dráha, kde sa by sa športovci mohli pripravovať a musia tak vycestovať do zahraničia, čo je finančne nákladné.
Zimné športy potrebujú väčšiu podporu
Prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár vo vopred pripravenej nahrávke pozitívne hodnotil 10. miesto ženskej štafety, čím sa ukázalo, že patria do širšej svetovej špičky.
"Biatlon je jediný zimný šport na Slovensku, ktorý dokáže zložiť štafetu štyroch pretekárok. Treba mať koncepčnú podporu počas celých 4 rokov. Zimné športy okrem hokeja dostavajú len 5 percent peňazí v porovnaní s letnými, treba s tým niečo robiť," doplnil s tým, že na najbližších ZOH bude cieľ postaviť silnú mužskú aj ženskú štafetu.
Slovensko reprezentovalo na ZOH 2026 53 športovcov v 11 odvetviach. Pred štyrmi rokmi v Pekingu bola výprava o čosi menšia, a síce o troch ľudí.
Najlepším tímovým umiestnením v Miláne/Cortine bolo 4. miesto hokejistov na "turnaji desaťročia" s účasťou hráčov NHL.
Čo sa týka individuálneho rekordu, je ním 11. miesto skialpinistky Marianny Jagerčíkovej, ktorá vypadla v semifinále šprintu.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Najlepšie momenty ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara