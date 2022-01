Hádzanári verili v plné tribúny, nakoniec sú radi, že budú diváci

"Ja mám zimomriavky pri každej zmienke o ME v Košiciach. Je pred nami veľká vec, na ktorú sa tešíme," povedal krídelník Tomáš Urban, ktorý je jeden z viacerých Košičanov v kádri trénera Petra Kukučku.

KOŠICE. Slovenskí hádzanári absolvovali v utorok podvečer prvý tréning v košickej Steel aréne, ktorá bude od štvrtka dejisko F-skupiny ME.

"Samozrejme, to musí byť. Nálada musí byť dobrá, takže sa ju snažíme vytvárame. Aj sa podpichujeme medzi východom a západom, ale, samozrejme, všetko v rámci normy," priznal Urban s úsmevom.

Aj pre ďalšieho zo skúsených hráčov Patrika Hruščáka sú ME v domácom prostredí špeciálna udalosť. "Je to vrchol kariéry pre všetkých Košičanov, ktorí sme v kádri. Tešíme sa na to. Takáto udalosť na Slovensku sa v blízkej dobe nemusí zopakovať," povedala 32-ročná spojka HK Košice.

Utorňajší tréning trval necelú hodinu, hráči sa na ňom zoznámili s palubovkou, na ktorej odohrajú duely s Nórskom, Litvou a Ruskom.

"Doteraz sme trénovali v menšej hale, takže bolo dôležité, aby si hráči zvykli na väčšie priestory.

Absolvovali veľa prihrávok na väčšiu vzdialenosť, streľby a aj nejaké štandardné situácie, ktoré sme si chceli prejsť. Dá sa povedať, že už si iba opakujeme veci na štvrtkový zápas s Nórmi," povedal tréner SR Peter Kukučka.