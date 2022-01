Nóri sú iná liga, proti Rusom to bude vabank, vraví hádzanárska legenda

V tom čase som pôsobil práve vo Švajčiarsku. Hrali sme v Bazileji a bolo to pre nás niečo špeciálne. Prvé majstrovstvá a hneď s takými veľkými mužstvami. Bývali sme spolu na hoteli a dennodenne sme stretávali hviezdy svetovej hádzanej. Bol to zážitok. Neuhrali sme, bohužiaľ, ani bod, ale nazbierali sme ohromné skúsenosti.

Tesne pred vstupom do turnaja ste si vyvrtli členok. Ako veľmi vás zranenie limitovalo?

Záleží od závažnosti zranenia. Ak si niekto vyvrtne členok opakovane, laboruje s tým dlhšie. U mňa to trvalo päť až sedem dní, takže nejako výrazne ma to neovplyvnilo. Keď sa blíži zápas, hráč zabudne, že ho niečo bolí. V ligových zápasoch by som možno na to myslel, ale na majstrovstvách Európy i sveta som sa chcel ukázať a uhrať vždy čo najlepší výsledok.