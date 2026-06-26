ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (štvrťfinále)

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti Fínsku štvrťfinále na MS v hokejbale 2026.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko dnes (hokejbal, MS, štvrťfinále, výsledky, piatok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta mužov Štvrťfinále 2025/2026
26.06.2026 o 10:15
Slovensko
4:4
(2:1, 1:2, 1:1, 0:0)
46' minúta
Prebiehajúci
Fínsko
Prehľad
Góly a asistencie: 2. Revaj (Lipiansky, Klema), 4. Martinusík (Mráz, Benko), 29. Straka (Korbáš), 41. Hryzák (Lopušan, Straka) – 14. Pietsalo (Marjeta), 20. Jokirinne, 23. Kylmäniemi (Mourujärvi, Wolin), 34. Mourujärvi (Kylmäniemi, Viitanen). Rozhodca: Martin Černý, Michal Záhora.
Prenos
45:01
Začalo sa predĺženie.
Dnešný zápas končí po riadnej hracej dobe nerozhodne 4:4. Za malú úchvíľu začne predĺženie.
45:00
Tretia tretina sa skončila.
44:45
Posledná minúta je veľmi nervózna z oboch strán.
44:13
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Martin Dubeň – 2 min., zdržovanie hry.
Martin Dubeň – 2 min., zdržovanie hry.
44:03
Prebieha už posledná minúta tretej tretiny.
43:35
Obrovskú šancu mal Maritn Benko! Jeho parádny pokus schoval v lapačke Kuusamo!
42:13
Martinusík schoval svoju strelu za protihráča, ale jeho pokus bol zblokovaný.
41:47
Tlak Slovenska pokračuje. Fíni sú pod obrovským tlakom.
40:31
Slovensko dalo gól!
Slovensko opäť vyrovnáva stav zápasu využitou presilovou hrou! Od modrej čiary vypálil IVAN HRYZÁK a prestrelil všetko čo mu stálo v ceste. Asistencie Šimon Lopušan, Andrej Straka.
Slovensko opäť vyrovnáva stav zápasu využitou presilovou hrou! Od modrej čiary vypálil IVAN HRYZÁK a prestrelil všetko čo mu stálo v ceste. Asistencie Šimon Lopušan, Andrej Straka.
39:58
Vylúčenie v tíme Fínsko:
Adam Wolin – 2 min., zdržovanie hry.
Adam Wolin – 2 min., zdržovanie hry.
39:14
Slováci si vytvorili tlak pred fínskou bránou. Korbáš pálil a následne Liedes loptičku vyhodil na zakázané uvoľnenie.
38:40
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
38:13
Aktkvita Slovenka pokračuje, ale zatiaľ bez vážnejšieho úspechu.
37:45
Vôbec sa nám nedarí preniknúť do útočného pásma. Fíni sa výborne bránia.
36:03
Píska sa zakázané uvoľnenie Fínska.
35:55
Slováci sa snažia usadiť v pásme, ale cez húževnatých Fínov sa presadzuje veľmi ťažko.
34:39
Matej Pisarovič mohol ísť sám na bránu, ale nepostrážil si ofsajdové postavenie. Veľká škoda.
33:20
Fínsko dáva gól!
Slováci prepadli a Fíni sa dostali do prečíslenia, ktoré krásnym blafákom vyriešil ELIAS MOURUJÄRVI. Asistencie Jesse Kylmäniemi, Lauri Viitanen.
Slováci prepadli a Fíni sa dostali do prečíslenia, ktoré krásnym blafákom vyriešil ELIAS MOURUJÄRVI. Asistencie Jesse Kylmäniemi, Lauri Viitanen.
33:01
Slováci pokračujú vo svojom nápore. Nebezpečne pálil Martinusík, ale loptička bola zblokovaná.
32:03
Surák teraz dokázal pokryť dve zakončenia po sebe od Jokirinneho.
31:11
Slováci začali obrovským náporom. Zakončenie Stumpela a aj Korbáša však nebolo úspešné.
30:01
Začala sa tretia tretina.
Po druhej tretine je stav dnešného zápasu vzácne vyrovnaný. Fíni poriadne pridali a robia Slovákom obrovské problémy. Uvidíme ako bude vyzerať tretia tretina.
30:00
Druhá tretina sa skončila.
29:03
Prebieha posledná minúta druhej tretiny.
28:11
Slovensko dalo gól!
Slovensko využíva presilovú hru a vyrovnáva tak stav dnešného zápasu! Matúš Korbáš našiel parádnou prihrávkou ANDREJA STRAKU a ten nekompromisne zavesil. Asistencie Matúš Korbáš.
Slovensko využíva presilovú hru a vyrovnáva tak stav dnešného zápasu! Matúš Korbáš našiel parádnou prihrávkou ANDREJA STRAKU a ten nekompromisne zavesil. Asistencie Matúš Korbáš.
27:46
Korbášova delovka končí len na bočnej sieti. Slovenský tlak pokračuje.
27:22
Slováci zavreli súpera v pásme. Prišli dve slovenské strely, ale Kuusamo zasahovať zatiaľ nemusel.
26:30
Vylúčenie v tíme Fínsko:
Adam Wolin – 2 min., vysoká hokejka.
Adam Wolin – 2 min., vysoká hokejka.
25:27
Salajka pálil od modrej čiary! Jeho delovku dokázal zablokovať telom Wolin.
24:34
Slováci sú pod obrovskou dekou a nevedia sa vymaniť z fínskeho tlaku. Zakončoval Jeskanen. Jeho pokus minul bránu.
23:01
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
22:33
Fínsko dáva gól!
Fíni otáčajú skóre dnešného zápasu! Mourujärvi našiel v prečíslení JESSE KYLMÄNIEMIHO a ten prudkou strelou dokázal prekonať bezmocného Suráka. Asistencie Elias Mourujärvi.
Fíni otáčajú skóre dnešného zápasu! Mourujärvi našiel v prečíslení JESSE KYLMÄNIEMIHO a ten prudkou strelou dokázal prekonať bezmocného Suráka. Asistencie Elias Mourujärvi.
22:27
Menší závar pred Kuusamom. Korbášov pokus však skončil pod fínskym brankárom.
21:55
Kuusamo bol teraz v permanencii. Dokázal chytiť dva strelecké pokusy. Hra je prerušená.
20:22
Vidíme slovenskú nervozitu. Píska sa ofsajd.
19:24
Fínsko dáva gól!
Fíni vyrovnávajú stav dnešného zápasu! Veľmi peknú individuálnu akciu predviedol VERNERI JOKIRINNE a parádnym zakončením prekvapil Suráka v slovenskej bráne.
Fíni vyrovnávajú stav dnešného zápasu! Veľmi peknú individuálnu akciu predviedol VERNERI JOKIRINNE a parádnym zakončením prekvapil Suráka v slovenskej bráne.
18:15
Jeden zo slovenských hráčov urobil obrovskú chybu a Fíni sa dostávali do prečíslenia. Napokon sme to však zvládli pokryť.
17:37
Slováci sú síce aktívnejší, ale aktuálne sa nevedia pretlačiť do zakončenia.
16:12
Slováci na začiatku druhej tretiny jasne pridali. Pálil Korbáš a aj Mráz, ale Kuusamo je pozorný.
15:01
Začala sa druhá tretina.
Slovensko vyhráva po prvej tretine nad Fínsko tesne 2:1. Slováci boli počas prvej časti lepšmí mužstvom. V závere však Fíni pridali a dokázali znížiť stav zápasu.
15:00
Prvá tretina sa skončila.
14:30
Vylúčenie v tíme Fínsko:
Adam Wolin – 2 min., nedovolené bránenie.
Adam Wolin – 2 min., nedovolené bránenie.
14:04
Prebieha posledná minúta prvej tretiny.
13:12
Fínsko dáva gól!
Fíni zvýšili svoju aktivitu a zaslúžene znižujú stav dnešného zápasu! Takmer od modrej čiary hodil loptičku na bránu SAMI PIETSALO a Surák nič nevidel a tak nedokázal zareagovať. Asistencie Tuomas Marjeta.
Fíni zvýšili svoju aktivitu a zaslúžene znižujú stav dnešného zápasu! Takmer od modrej čiary hodil loptičku na bránu SAMI PIETSALO a Surák nič nevidel a tak nedokázal zareagovať. Asistencie Tuomas Marjeta.
12:10
Piják spravil výbornú robotu. Nahodil puk na fínsku bránu a vybojoval vhadzovanie.
11:18
Slovensko to zvládlo a je v plnom počte.
10:44
Fíni si vytvárajú počas presilovky slušný tlak! Opäť pálil Liedes! Výborný zákrok predviedol opäť Surák.
09:55
Delovka Liedesa od modrej čiary končí na Surákovi.
09:18
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Martin Dubeň – 2 min., držanie.
Martin Dubeň – 2 min., držanie.
08:47
Koskela pálil dva krát po sebe z ľavej strany, ale Salajka jeho pokusy telom zablokoval.
07:49
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
07:33
Jednalo sa o čistý zákrok a vylučovať sa napokon nebude.
07:33
Martin Benko je zranený po jednom zo zákrokov! Je odnášaný za pomoci lekárov z ihriska a hlavní arbitri si celú situáciu prezerajú na videu!
07:33
Fíni prvý krát v zápase zahrozili. Meriho nebezpečný pokus z pravej strany dokázal Surák vytesniť vyrážačkou.
07:07
Fíni sú zatiaľ bezmocní a do zakončení sa vôbec nedostávajú.
06:24
Opäť to skúšal z pravej strany prízemnou strelou Martinusík, ale Kuusamo bol pozorný a jeho pokus vyrazil betónom.
05:37
Benkova prihrávka bola zrazená mimo hraciu plochu. Hra je prerušená.
04:37
Slováci jasne dominujú a Fíni kopia chybu za chybou. Do šance sa dostával Korbáš, ale dokázal ho zablokovať Liedes.
03:49
Slovensko dalo gól!
Slovensko vedie už o dva góly! Richard Mráz poslal výbornú prihrávku pred bránu a JAROSLAV MARTINUSÍK dokázal loptičku upratať do brány. Asistencie Richard Mráz, Martin Benko.
Slovensko vedie už o dva góly! Richard Mráz poslal výbornú prihrávku pred bránu a JAROSLAV MARTINUSÍK dokázal loptičku upratať do brány. Asistencie Richard Mráz, Martin Benko.
01:49
Vylúčenie v tíme Fínsko:
Verneri Jokirinne – 2 min., zdržovanie hry.
Verneri Jokirinne – 2 min., zdržovanie hry.
01:49
Slovensko dalo gól!
Slovensko ide do vedenie v dnešnom zápase! Pred fínskou bránou nastala obrovská skurmáž. Najlepšie sa pred Kuusamom zorientoval JÁN REVAJ a dokázal loptičku pretlačiť do brány! Fínska lavička si vzala trénerskú výzvu, ale gól zostáva v platnosti!
Slovensko ide do vedenie v dnešnom zápase! Pred fínskou bránou nastala obrovská skurmáž. Najlepšie sa pred Kuusamom zorientoval JÁN REVAJ a dokázal loptičku pretlačiť do brány! Fínska lavička si vzala trénerskú výzvu, ale gól zostáva v platnosti!
01:33
Tlak Slovenska v útočnom pásme. Nahodenie Kozáka bola zrazené na zadný mantinel.
01:11
Začiatok zápasu je v znamení viacerých nepresností na oboch stranách.
01:01
Straka napriahol z ľavého kruhu. Jeho pokus bol zrazený na ochrannú sieť.
00:25
Mráz sa snažil zrýchliť hru cet Martinusíka, ale slovenský útočník si loptičku nedokázal spracovať.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slovensko: Surák (Kučera) – Stümpel, Salajka, Kozák, Dubeň, Šulík, I. Gajdoš, Olejník, Mikula, Pisarovič, Mráz, Martinusík, Piják, Lopušan, Benko, Revaj, Lipiansky, Klema, Straka, Hryzák (C), Korbáš.
Fínsko: Kuusamo (L. Herpin) – Liedes, Wolin, Vanttaja, Viitanen (C), Meri, Keskinen, Tapper, Marjeta, Mourujärvi, Kylmäniemi, Kärkkäinen, Koskela, Jeskanen, Jokirinne, Pietsalo, Kangas, Sirkkala, Hyvönen, A. Herpin, Mäenalanen, Koskinen, Painilainen.
Rozhodca: Martin Černý, Michal Záhora.
Slovensko: Surák (Kučera) – Stümpel, Salajka, Kozák, Dubeň, Šulík, I. Gajdoš, Olejník, Mikula, Pisarovič, Mráz, Martinusík, Piják, Lopušan, Benko, Revaj, Lipiansky, Klema, Straka, Hryzák (C), Korbáš.
Fínsko: Kuusamo (L. Herpin) – Liedes, Wolin, Vanttaja, Viitanen (C), Meri, Keskinen, Tapper, Marjeta, Mourujärvi, Kylmäniemi, Kärkkäinen, Koskela, Jeskanen, Jokirinne, Pietsalo, Kangas, Sirkkala, Hyvönen, A. Herpin, Mäenalanen, Koskinen, Painilainen.
Rozhodca: Martin Černý, Michal Záhora.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:15. Prajem pekné dopoludnie pri sledovaní štvrťfinálového zápasu z MS v hokejbale z českej Ostravy. Dnes budeme sledovať zápas medzi Slovensko a Fínskom. Slovenskí reprezentanti obsadili v základnej skupine tretie miesto. Dokázali zdolať Švajčiarsko, USA a v poslednom zápase práve Fínsko. Zaknihovali aj dve prehry. S domácim Českom 2:3 po nájazdoch a s Kanadou 2:5. Soumi prehrali v základnej skupine všetky zápasy. Ten posledný práve proti Slovensku 2:5. Naši hokejbalisti sú dnes jasnými favoritmi.
Tabuľka MS v hokejbale 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
5
4
1
0
0
30:14
14
2.
Kanada
5
4
0
0
1
24:11
12
3.
Slovensko
5
3
0
1
1
16:11
10
4.
USA
5
2
0
0
3
10:10
6
5.
Švajčiarsko
5
1
0
0
4
11:22
3
6.
Fínsko
5
0
0
0
5
10:33
0