ONLINE: Slovensko - Čína dnes, 1-A divízia MS v hokeji žien 2026 LIVE

Slovensko a Čína dnes hrajú svoj prvý zápas na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026 v maďarskej Budapešti.
Zápas vysielala stanica naživo stanica JOJ Šport. Slovenky následne vyzvú Taliansko, domáce Maďarsko, Nórsko a Francúzsko.
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Postup do najvyššej kategórie si v novom formáte vybojuje už len najlepší tím v skupine, celok na poslednom mieste zostúpi do 1-B divízie.
Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.
MS žien - 1. divízia, sk. A 2025/2026
12.04.2026 o 12:30
Čína
0:3
(0:3)
7' minúta
Prebiehajúci
Slovensko
Prehľad
Góly a asistencie: 3. Matejková (Halušková, Košecká), 4. Hlinková (Halušková), 5. Halušková. Rozhodca: Bahl, Orlandini – Beres, Bolton.
Prenos
06:02
Vylúčenie v tíme Čína:
Zhao – 2 min., sekanie.
05:24
Matejková sa snažila tečovať nahodený puk, ale nepodarilo sa jej to. Držíme sa v útočnom pásme.
04:47
Slovensko dalo gól!
Slovenky vedú už o tri góly! LUCIA HALUŠKOVÁ získala puk v útočnom pásme. Natlačila sa pred Liaovú a dokázala ju prudkou strelou prekonať.
04:18
Nela Lopušanová posielala puk pred bránu, ale bol zablokovaný. Číňanky nevedia kam skôr skočiť.
03:46
Hráme výborne. Opäť sa tlačíme v útočnom pásme do zakončenia. Kapičákovej pokus končí tesne vedľa brány.
03:27
Slovensko dalo gól!
Paráda! Vedieme už o dva góly! JANKA HLINKOVÁ dostala puk pred bránu a nečakanou strelou prekvapila Liaovú v bráne Číny. Asistencie Lucia Halušková.
03:19
Nahodený puk od Košeckej dokázala Liaová na dva krát skrotiť. Hra je prerušená.
02:46
Naše súperky sa dostali do pásma. Zakončenie Tianovej dokázala pokryť slovenská brankárka.
02:09
Slovensko dalo gól!
Slovensko ide v zápase do vedenia! Využívame presilovú hru! JÚLIA MATEJKOVÁ dostala výbornú krížnu prihrávku na ľavú stranu od Haluškovej a strelou bez prípravy prekonala Laiovú. Asistencie Lucia Halušková, Romana Košecká.
01:52
Vylúčenie v tíme Čína:
Zhao – 2 min., hákovanie.
01:49
Nela Lopušanová sa šikovne tlačila pred bránu, ale bola pravdepodobne faulovaná.
01:20
Zhangova sa dostala do brejku, ale jej pokus končí tesne vedľa brány.
01:10
Halušková drží puk v útočnom pásme. Spoluhráčky jej odišli striedať.
00:23
Okamžite sme sa dokázali uadiť v útočnom pásme. Zatiaľ je to bez zakončenia.
00:01
Úvodné buly pre slovenské hokejistky.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Čína: Lai (Zhan) – Wenjia, Sijia, Zhao, Yue, Tian, He, Wang, Fu – Yang, Fang, Tian – Zhang, Wang, Zhao – Han, Zhang, Li – Wang, Gao, Wu
Tréner: Dahai Wang
Slovensko: Debnárová (Tomečková) – Košecká, Bednárik, Leskovjanská, Sulíková, Galisová, Drábeková, Krákorová, Janeková – Hlinková, Halušková, Blichová – Lopušanová, Kapičáková, Tóthová – Fančovičová, Matejková, Benáková – Jancsoová, Paulínyová
Tréner: Miroslav Mosnár
Rozhodca: Bahl, Orlandini – Beres, Bolton.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:30.