Pekarík naposledy a premiéra brankára Sparty. Zostava Slovenska na zápas s Čiernou Horou

Peter Pekarík
Peter Pekarík (Autor: SITA/AP)
Sportnet, TASR|5. jún 2026 o 17:31
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Pozrite si zostavy prípravného zápasu Slovensko - Čierna Hora.

Slovenskí futbalisti dnes odohrajú na štadióne v Košiciach prípravný zápas s Čiernou Horou.

Motívom duelu bude rozlúčka Pekaríka. Skúsený obranca oslávi 30. októbra štyridsiatku a s najcennejším dresom sa rozlúči ako jeden z dvoch rekordérov, s Marekom Hamšíkom sa podelia o prvé miesto v počte reprezentačných štartov.

Slovenský výber využíva júnový asociačný termín ako prípravu na jesennú časť Ligy národov. V júni už vyhral v Dunajskej Strede nad Maltou 2:1.

V bránke bude Jakub Surovčík zo Sparty Praha, pre ktorého to bol debut v reprezentačnom A-mužstve. Pred ním bola štvorica Pekarík, Denis Vavro, Dávid Krčík a Adam Obert.

V strede poľa figurovali Matúš Bero, Ondrej Duda a Artur Gajdoš.

Na pravom krídle dostal šancu Tomáš Suslov. V strede útoku nastúpil Róbert Boženík a na ľavom krídle Adrián Kaprálik

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Zápas sa začína o 18.30 h a vysiela ho stanica STVR Šport. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu

Slovensko: Surovčík - Pekarík, Vavro, Krčík, Obert - Bero, Duda, Gajdoš - Suslov, Boženík, Kaprálik

Čierna Hora: Dubljanič - Marušič, Milič, Vujačič, Perovič - Hakšabanovič, Jankovič, Bulatovič, Lončar - Osmajič, Sekulič

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