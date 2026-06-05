Pekarík naposledy a premiéra brankára Sparty. Zostava Slovenska na zápas s Čiernou Horou

Slovenskí futbalisti dnes odohrajú na štadióne v Košiciach prípravný zápas s Čiernou Horou.
Motívom duelu bude rozlúčka Pekaríka. Skúsený obranca oslávi 30. októbra štyridsiatku a s najcennejším dresom sa rozlúči ako jeden z dvoch rekordérov, s Marekom Hamšíkom sa podelia o prvé miesto v počte reprezentačných štartov.
Slovenský výber využíva júnový asociačný termín ako prípravu na jesennú časť Ligy národov. V júni už vyhral v Dunajskej Strede nad Maltou 2:1.
V bránke bude Jakub Surovčík zo Sparty Praha, pre ktorého to bol debut v reprezentačnom A-mužstve. Pred ním bola štvorica Pekarík, Denis Vavro, Dávid Krčík a Adam Obert.
V strede poľa figurovali Matúš Bero, Ondrej Duda a Artur Gajdoš.
Na pravom krídle dostal šancu Tomáš Suslov. V strede útoku nastúpil Róbert Boženík a na ľavom krídle Adrián Kaprálik.
Zápas sa začína o 18.30 h a vysiela ho stanica STVR Šport. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu
Slovensko: Surovčík - Pekarík, Vavro, Krčík, Obert - Bero, Duda, Gajdoš - Suslov, Boženík, Kaprálik
Čierna Hora: Dubljanič - Marušič, Milič, Vujačič, Perovič - Hakšabanovič, Jankovič, Bulatovič, Lončar - Osmajič, Sekulič