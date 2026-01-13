ONLINE: Slovensko - Česko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (Skupina B)

Slovensko - Česko, ONLINE prenos z MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 (U18).
Slovensko - Česko, ONLINE prenos z MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 (U18). (Autor: Sportnet)
Sportnet|13. jan 2026 o 12:00
Slovenské hokejistky do 18 rokov dnes hrajú ďalší zápas v skupine B na MS U18. Sledujte s nami ONLINE prenos Slovensko vs. Česko.

Slovensko a Česko dnes hrajú ďalší zápas skupiny B na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 v Kanade.

Joj šport
Kde sledovať hokej v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Slovensko - Česko na MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (skupina B, utorok, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta žien U18 Skupina B 2025/2026
13.01.2026 o 15:00
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00. Dnes budeme sledovať zápas medzi Českom a Slovenskom.

Slovenské hokejistky U18 májú na šampionáte za sebou zatiaľ dva zápasy. V úvodnom zápase podľahli vysoko favorizovanému mužstvu USA 0:13. V druhom zápase si však napravili chuť a po výbornom výkone zdolali Fínsko 5:2. Štyri góly v zápase zaznamenala slovenská hviezdička Nela Lopušanová. České hráčky majú rovnako ako tie slovenské na svojom konte 3 body. V úvodnom zápase zdolali Fínsko vysoko 9:1. Následne však prehrali s výberom USA rovnako vysoko 1:9. Dnes teda pravdepodobne uvidíme súboj o druhé miesto v skupine.

Reprezentácie

    ONLINE: Slovensko - Česko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (Skupina B)
    dnes 12:00
