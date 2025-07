Slovák má nevšedné kvality. Je to nechuťák, autor škaredých gólov, tvrdia Česi

Český Kouč túžil po Slovákovi už v minulosti, keď viedol Liberec. Prečo? „Je gólový a ide výborne do koncovky,” objasnil Kozel.

Kouč reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš ho na nedávnom európskom šampionáte využil ako falošnú deviatku, podobne, ako v príprave pred turnajom.

„Je to gólový hráč, ktorý vie byť v správny čas na správnom mieste,” tvrdí o ňom dočasný športový riaditeľ Sparty Tomáš Sivok.

„Jeho ozdobou je hra bez lopty,” dodal Kentoš. Práve to sa zapáčilo aj jeho novému zamestnávateľovi – pražskej Sparte.

Pochádza z Bánoviec nad Bebravou. Keď mal deväť rokov, vyhliadol si ho Trenčín. V sedemnástich podpísal prvú profesionálnu zmluvu a stal sa odchovancom This is my sen Academy.

Pred rokom sa rozhodol spraviť krok vpred. Odišiel do českého Jablonca, kde okamžite zapadol. V predošlej sezóne sedemkrát skóroval.