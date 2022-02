Gáborík: Je to najväčší úspech slovenského hokeja v histórii. Teraz otvorte peňaženky

V prestávke pred treťou tretinou aktuálneho zápasu o bronz v Pekingu v štúdiu RTVS Gáborík vyzval súčasných hráčov, aby dobe rozbehnutý zápas proti Švédom za stavu 2:0 dotiahli do medailového konca.

Stalo sa a slovenskí hokejisti sa tešia z historického bronzu pod piatimi farebnými kruhmi.



Gáborík: Slafkovský sa stal hrdinom

"Boli to neskutočné nervy. Radšej by som bol na ľade s nimi a podieľal sa na tom všetkom. Ešte teraz mám zimomriavky z toho, čo chalani dokázali. Je to obrovský úspech, z môjho pohľadu najväčší v histórii slovenského hokeja," komentoval Marián Gáborík.