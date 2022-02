Hokejistom blahoželala aj Vlhová. Najkrajší pocit, aký môže byť, hovorí

„Je to najväčší úspech slovenského hokeja v histórii,“ vyhlásil bývalý slovenský reprezentant Marián Gáborík v štúdiu RTVS.

Petra Vlhová, slovenská lyžiarka a olympijská víťazka v slalome: "Gratulujem, chalani. Užite si to, lebo je to ten najlepší pocit, aký len môže byť."

Erik Vlček, štvornásobný olympijský medailista v K4: "Chalani si bronz zaslúžili. Postúpiť z kvalifikácie na olympijský turnaj a získať na ňom medailu, to je fantastický výsledok. Fandil som im v každom zápase a povzbudzoval ich. Patrí im veľká gratulácia. Je skvelé, že pribudli ďalší slovenskí olympijskí medailisti."

Juraj Tarr, dvojnásobný olympijský medailista v K4: "Bol som presvedčený, že chalani zvládnu zápas o 3. miesto a získajú bronz. Olympijská medaila je dielo celého kolektívu, tímové výkony priniesli svoje ovocie."

Anastasia Kuzminová, bývalá slovenská biatlonistka a trojnásobná olympijská víťazka: "Máme bronz! A nemáme slov. Chalani, dokázali ste to. Veľká vďaka a obrovská gratulácia celému tímu."

Zuzana Čaputová, prezidentka SR: "Obrovská gratulácia našim hokejistom do Pekingu. Vďaka, že ste to nevzdali, že ste počas celého olympijského turnaja nestratili odhodlanie. Vaša húževnatosť a vytrvalosť priniesli radosť z hokeja takmer do každej slovenskej domácnosti. Svojou hrou nám všetkým pripomínate, že ak sa dokážeme zomknúť, môžeme byť úspešní. Zisk bronzovej medaily na zimných olympijských hrách je fantastickým športovým úspechom pre celé Slovensko. Sme na vás hrdí."

Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru: "Sú to nádherné emócie. Mám zimomriavky, slzy šťastia, neviem ako to ešte nazvať. Každopádne som našim hokejistom veľmi fandil a som nesmierne rád, že sa im podarilo získať bronz. Veril som, že aj po úvodných dvoch prehrách dokážu zdvihnúť hlavy, pretože na ich hru sa dobre pozeralo. Je mi ľúto, že neprešli v semifinále cez Fínsko, pretože určite neboli horší, ale tešíme sa aj z bronzového úspechu. Dosiahnuť úspech v kolektívnom športe je ťažšie ako v individuálnom. Ukázalo sa, že cesta, ktorou sa vydali Miro Šatan a Craig Ramsay, je správna."

Všetko o hokeji na ZOH 2022