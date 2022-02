Rybár prišiel do mixzóny, akoby zápas ešte neskončil. Dával tímu nádej, chváli ho otec

"Oslavujeme trochu decentne. Som neskutočne šťastný aj za mladého, že sa im to podarilo," povedal Pavol Rybár.

SKALICA, PEKING. Je to úžasný úspech pre celé Slovensko, zhodnotil pre TASR bronzové účinkovanie slovenských hokejistov na ZOH 2022 Pavol Rybár, otec brankára Patrika Rybára.

"Mne sa strašne ťažko hodnotí synov výkon. S ním si to zhodnotíme, aj sme sa o tom bavili a gratuloval som mu k tomu. Myslím si, že chytal veľmi dobre aj v každom zápase dával nádej na výhru."

Jeho syn Patrik prišiel po zápase do mixzóny sústredený, akoby bol stále v bránke. Prechádzal od mikrofónu k mikrofónu, rozprával pokojne a vôbec na ňom nebolo badať, že sa práve zapísal do histórie slovenského hokeja.

"Nie je to iba klišé. Doma v televízii som videl, že mužstvo je naladené na rovnakú vlnu a ide za svojím cieľom," uviedol pre TASR bývalý brankár Slovana Bratislava či Skalice.

Patrik Rybár sa z pozície tímovej trojky prebojoval až k cennému kovu. Jeho váhu si však poriadne neuvedomoval ani vtedy, keď mu už bronz visel na krku.

"Je to divné, ale je to tak. Zatiaľ nemám žiadne emócie. Ja sa väčšinou neviem tešiť z ničoho, teda samozrejme sa teším, len to neukazujem," povedal.