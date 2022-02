Zedník: Najlepší výkon, tak sa hrá o medailu. Országh: Patrí aj fanúšikom

Švédsko 19.02.2022 14:10 Národný krytý štadión 0 - 4 ( 0:0, 0:2, 0:2 ) Ukončené Slovensko

BRATISLAVA. Viaceré osobnosti slovenského hokeja považujú zisk bronzovej medaily na ZOH 2022 v Pekingu za výsledok postupnej gradácie formy na olympijskom turnaji. Po dvoch prehrách v jeho úvode sa Slováci výsledkovo zdvihli a v zostávajúcom priebehu vyhrali štyri z piatich zápasov. Sumár zo zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2022

Všetko o hokeji na olympiáde v Pekingu 2022 "Ukázalo sa, že takéto turnaje sú často o jednom zápase. Švédov sme k ničomu nepustili. Po väčšiu časť zápasu sme diktovali hru, prestrieľali sme ich a celých 60 minút sme hrali veľmi dobre. Takto sa hrá o medailu. Myslím si, že to bol najlepší výkon Slovenska na turnaji," povedal pre TASR Richard Zedník, bronzový medailista z MS 2003.

Cibák vytesnil spomienky na Vancouver Niekdajší asistent reprezentačného trénera SR Vladimír Országh vyzdvihol herný prejav tímu. "Bol to veľmi dobrý výkon od začiatku do konca. Výkony slovenského tímu mali od prehry so Švédmi v základnej skupine stúpajúcu tendenciu. Bolo vidieť, že hráme moderne, s dobrým korčuľovaním, dokázali sme sa vyrovnať každému." Dvojgólový náskok zo zápasu o 3. miesto na olympijskom turnaji si pamätá aj bývalý útočník Martin Cibák. Ten bol v roku 2010 pri tom, keď Slováci v stretnutí o bronz proti Fínsku vo Vancouveri viedli po 40. minútach 3:1, no napokon prehrali 3:5.

"Moja myseľ chcela dať priestor aj týmto myšlienkam, ale ja som ich vytesnil. Jednoducho som si užíval ten zápas a po celý čas som veril, že to dobre dopadne. Slovenské výkony gradovali počas celého turnaja a bronzová medaila je čerešnička na torte," uviedol Cibák. Neúčasť hráčov z NHL? Výhoda, ale... Slovenský tím nepatril k favoritom olympijského turnaja, no jeho šance na úspech stúpli s neúčasťou hráčov z NHL. Zámorská súťaž nepustila svojich hráčov ani na predošlú olympiádu v Pjongčangu (2018), z čoho vtedy profitovali Nemci, ktorí sa striebornou medailou postarali o najväčšie prekvapenie. V Pekingu ich napodobnil tím Craiga Ramsayho, ktorý postupne vyradil Nemcov, Američanov a Švédom nedoprial radosť z medaily.

"Povedzme si otvorene, neúčasťou hráčov z NHL stúpli šance tímov ako Dánsko, Švajčiarsko, ale aj Česko či Slovensko. Ukázalo sa, že to pre nás bola výhoda. Netreba však zabúdať na to, že Rusi, Švédi či Fíni majú aj v európskych ligách špičkových hráčov. My sme sa s tým však na ZOH ideálne popasovali. Bolo to aj vďaka tomu, že gro nášho tímu sa už pozná z veľkých turnajov a dobre hralo už na predošlých MS v Rige. Hráči na to nadviazali aj v olympijskej kvalifikácii a vyvrcholilo to v Pekingu. Áno, neúčasť hráčov z NHL bola naša výhoda, ale rovnakú štartovaciu čiaru mali všetky tímy," zdôraznil Országh.

Satisfakcia pre Ramsayho i Šatana S Ramsayom v minulosti spolupracoval v pozícii asistenta a pozná jeho spôsob práce. Práve ľuďom z realizačného tímu smerovali prvé Országhove gratulačné správy. "Pre jeho členov je tento úspech veľká satisfakcia. Po tom, čo k trénerskému kormidlu prišiel Craig Ramsay, veľa ľudí kritizovalo tento krok. Je to satisfakcia nielen pre Craiga, ale aj pre Mira Šatana. Medaila je obrovský úspech a hoci to mohlo dopadnúť akokoľvek, faktom je, že výkony mali stúpajúcu tendenciu. V tíme boli hráči v najlepšom hokejovom veku. Ďalší mladíci sa derú do popredia a je na tréneroch, aby im pomohli. Potvrdilo sa, že hokej je u nás šport číslo jedna. Ľudia kvôli nemu vstávali skoro ráno, aby si užili radosť. Táto medaila patrí aj im," vyhlásil Országh.

Zedník dúfal, že by Slováci mohli v Pekingu prekvapiť. "Pred štyrmi rokmi sa to podarilo Nemcom, ktorí sa dostali až do finále. Ukázalo sa, že takéto turnaje sú o jednom zápase. Mám na mysli duel s USA, ktorý sme zvládli a odrazu sme boli v hre o medaily. Dostali sme sa do situácie, že nám stačilo vyhrať jeden zo zostávajúcich dvoch zápasov a bude medaila. To sa aj stalo."

Slafkovský si pomohol pred draftom Slovenskí hokejisti sa v Pekingu prezentovali tímovou hrou, ktorú výbornými výkonmi podporil brankár Patrik Rybár. Spomedzi útočníkov vyčnieval 17-ročný Juraj Slafkovský, ktorý strelil v 7 zápasoch 7 gólov. "Veľmi dobre hral už na MS a aj v olympijskej kvalifikácii. Podstatné bolo, že dal gól. Dal ho už v prvom zápase a nie jeden, ale rovno dva. Tým, že mu to padalo, mu postupne rástlo sebavedomie a to pomáhalo jeho výkonom. Na svoj vek je fantasticky fyzicky vybavený, je silný s pukom a má hokejové IQ. Potvrdil to aj na ťažkom turnaji. Zatiaľ ho nepoznám osobne, ale z toho, čo som mal možnosť vidieť a počuť viem, že to má správne nastavené v hlave, má primeraný rešpekt a pokoru a je nohami na zemi. Myslím si, že má pred sebou úžasnú kariéru. Pekingom si určite pomohol aj smerom k draftu NHL. Osobne ho tipujem do prvej päťky. Dôležité bude, aby sa mu v kariére vyhli zranenia, v takom prípade to bude špičkový hokejista," tvrdí Országh.