Slovenských futbalistov čaká domáca baráž o MS 2026. Kto môže byť ich súperom?

Základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom proti Nemecku.
Fotogaléria (72)
Základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom proti Nemecku. (Autor: TASR)
Sportnet|17. nov 2025 o 22:41
O štyri miestenky na MS 2026 sa bude hrať na jar.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou posledný zápas v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.

V priamom súboji o postup na svetový šampionát podľahla favoritovi z Nemecka výsledkom 0:6.

Zverenci Francesca Calzonu však ešte majú šancu zabojovať o účasť na MS v baráži play off.

Do baráže pôjde 16 tímov

Na šampionát totiž z európskej časti kvalifikácie postúpi dovedna 16 krajín: dvanásť víťazov kvalifikačných skupín a štyria najúspešnejší z baráže, ktorá sa odohrá na jar budúceho roka.

Nastúpi v nej 16 tímov - 12 druhých z kvalifikačných skupín a 4 tímy na základe Ligy národov, ktorá vyvrcholila na jar tohto roka.

Podľa kľúča sa môžu o účasť v baráži uchádzať mužstvá, ktoré neobsadili v kvalifikácii prvé ani druhé miesto v skupine, ale boli úspešné v Lige národov - samozrejme iba štyri najlepšie podľa rebríčka Ligy národov 2025.

Tímy na druhých miestach

  • Slovensko
  • Kosovo
  • Škótsko
  • Ukrajina
  • Turecko
  • Írsko
  • Poľsko
  • Bosna a Hercegovina
  • Taliansko
  • Severné Macedónsko
  • Albánsko
  • Česko

Stav k 17. novembru

V praxi to znamená, že ktokoľvek zo štvrťfinalistov Ligy národov 2025 by nepostúpil priamo na MS 2026 alebo do baráže z druhého miesta, dostane opravný termín na jar budúceho roka.

Už v tejto chvíli je však isté, že taký tím nebude - všetky skončia v kvalifikácii na 1. alebo 2. mieste.

Poradie sa teda posúva ďalej - na víťazov B-skupín Ligy národov, čo sú Česko, Anglicko, Nórsko a Wales. Angličania a Nóri už majú istý postup a Česi obsadili druhé miesto v skupine.

Wales je stále v hre o priamy postup alebo druhé miesto. Z toho vyplýva, že minimálne dve ale zrejme až tri miestenky v baráži získajú ďalší adepti - víťazi skupín C a D. V céčku uspeli Švédsko, Severné Írsko, Rumunsko a Severné Macedónsko. 

Z tejto štvorice je v hre o druhé miesto už iba Severné Macedónsko, Severní Íri, Rumuni a Švédi sú mimo a teda ašpirujú na účasť v baráži cez Ligu národov.

Tu je dôležité pripomenúť rebríček Ligy národov 2025, ktorý môže rozhodovať o tom, komu sa ujde miesto v baráži a komu nie: 33. Rumunsko, 34. Švédsko, 35. Severné Macedónsko, 36. Severné Írsko...49. Moldavsko

Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Na snímke slovenskí fanúšikovia v hľadisku pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
72 fotografií
Karim Adeyemi počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Raum (Nemecko) pred brankárom Martinom Dúbravkom (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026. Serge Gnabry a Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane strieľa gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.

Slováci budú hrať doma

Baráž play off sa hrá vyraďovacím spôsobom. Šestnásť účastníkov sa rozdelí na osmičku nasadených a nenasadených podľa postavenia v rebríčku FIFA a vyžrebuje sa osem dvojíc.

Tie sa stretnú v jednom zápase 26. marca, výhodu domáceho prostredia bude mať nasadený tím. Víťazi týchto zápasoch postúpia do tzv. finále baráže 31. marca opäť na jeden zápas.

Z týchto štyroch súbojov vzídu držitelia posledných štyroch európskych miesteniek na mundiale 2026.

Slováci napriek prehre s Nemeckom budú žrebovaní z druhého koša, o čom definitívne rozhodli výsledky v ostatných skupinách.

To znamená, že budú medzi nasadenými tímami a v prvom zápase baráže budú mať výhodu domáceho prostredia.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

