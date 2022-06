Fanúšikom Trnavy poslal odkaz. Rusnák spravil deň pred ME nepríjemný krok

BRATISLAVA. Brankár Adam Danko (Podbrezová), obrancovia Samuel Magda (Košice), Roman Šebeň (Trenčín), Richard Hečko (Atalanta/Tal.), stredopoliar Samuel Urgela (Podbrezová) a útočník Viktor Úradník (Ružomberok). Týchto šesť hráčov neprešlo posledným zúžením kádra slovenského futbalového tímu pred záverečnou nomináciou na ME hráčov do 19 rokov.

V kádri trénera Alberta Rusnáka staršieho figuruje päť hráčov MŠK Žilina a štvorica z tímu AS Trenčín. Dvoch hráčov na turnaj vyslali Slovan Bratislava a Spartak Trnava.

Po jednom hráčovi majú v tíme Dukla Banská Bystrica, Dunajská Streda, Petržalka, Ružomberok, Senica a rakúsky LASK Linz. EURO odštartuje stretnutím domácej reprezentácie s trojnásobnými šampiónmi z Francúzska v sobotu 18. júna o 17.30 hod. na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Svoj koniec zobrali športovo Prvé dva tímy z "áčka" aj "béčka" postúpia do semifinále a zároveň na MS 2023 hráčov do 20 rokov v Indonézii. Piatu európsku miestenku na svetový šampionát si vybojuje víťaz play off medzi mužstvami na tretích miestach. Týmto cieľom sa netaja ani slovenskí mladíci.

Do konečnej nominácie slovenskej reprezentácie sa dostalo 18 hráčov do poľa a dvaja brankári. "S mužstvom pracujeme rok a pol, prehľad o hráčoch teda máme veľmi dobrý. Nebolo nič príjemné poslať niekoľkých chlapcov domov, všetci boli odhodlaní zabojovať, ale napokon to zobrali športovo. Museli sme sa rozhodnúť a dovolím si tvrdiť, že konečná nominácia je to najlepšie, čo môžeme slovenskému fanúšikovi ponúknuť," vyjadril sa k nepopulárnemu rezu v kádri tréner Rusnák.

Lídrov v tíme je podľa jeho slov niekoľko. Patria k nim stopér Sebastián Kóša, stredopoliar Dominik Hollý a kapitán mužstva Timotej Jambor, ktorý nastupuje na poste útočníka. "Kostru mužstva máme dobre vyskladanú, ale, samozrejme, rozhodne to, čo dokážeme na ihrisku," poznamenal tréner slovenskej 19-ky a na margo lídra tímu dodal: "Sebo (Kóša - pozn.) pôsobí profesionálnym dojmom, má taký prístup ku všetkým povinnostiam. Prišiel k nám z dvadsaťjednotky po dohode s trénerom Kentošom a myslím si, že prechod k nám bol bezproblémový, ihneď zapadol do kolektívu. Mal pre drobné šrámy tréningový výpadok, ale realizačný tím robil maximum, aby bol v poriadku."

Tréner poslal fanúšikom odkaz Podľa Rusnáka panuje v slovenskom tíme pred štartom šampionátu dobrá nálada, všetci sa naň tešia. "Keď som prišiel k reprezentácii, vravel som hráčom, že tieto ME sú pred nás všetkých dar a súčasne odmena za ich prácu. Vážme si to, pretože ME sa na Slovensku nehrajú každý rok. Je to fantastická príležitosť ukázať sa a porovnať sa s tými najlepšími. Čaká nás neskutočná výzva proti kvalitným súperom. Všetci z nich predviedli svoju silu v dvoch kvalifikačných turnajoch, nik sa tu neocitol náhodou."

Prvým súperom Slovákov budú Francúzi, ktorých Rusnák spolu s mladými Angličanmi považuje za favoritov turnaja. "Všetko sú to skvelí hráči, ktorí pravidelne nastupujú za kluby prvej a druhej francúzskej ligy. Taliani sú veľmi organizovaní s rýchlym prechodom do útoku a Rumunsko by som tiež nepodceňoval. Majú tiež veľmi šikovných, technických a rýchlych hráčov. Čaká nás veľká previerka, ale tešme sa na ňu! S Francúzmi sme na turnaji v Slovinsku dokázali remizovať 1:1. Presvedčili sme sa, že sa dá s nimi hrať, ak dáme do toho srdiečko, bojovnosť a predvedieme 200-percentné výkony. Zdolávať ich nebudeme, ale zdolať ich môžeme," vyhlásil Rusnák.